Crónica del Manchester City - FC Barcelona, 2-0

El FC Barcelona perdió (2-0) contra el Manchester City este miércoles en su debut en la Liga de Campeones 2024/25 como vigente doble campeona, sufriendo la venganza de un buen equipo inglés en su regreso a la máxima competición continental. El cuadro azulgrana no lució su habitual versión ofensiva y acertada en el inicio de una nueva Champions, después de levantar en San Mamés el pasado 25 de mayo la tercera de su historia. La primera cayó en 2021, cuando en cuartos de final eliminó a un City que tres años después demostró haber aprovechado este tiempo. De vuelta desde aquella derrota a la máxima competición continental, el equipo inglés sometió durante muchos minutos al Barça con una presión adelantada y sumó los tres puntos con los goles de Naomi Layzell, tras un error de Cata Coll, y de Khadija Shaw, uno en cada parte. Así, un City que llevaba pleno en su liga como las catalanas cumplió como equipo más peligroso dentro de un Grupo D donde el Hammarby venció (2-0) al St. Polten. El Barça empezó con un balón a la madera de Graham Hansen y rozando el gol que sacó de la línea la española Aleixandri, pero también el City tuvo su poste con Lauren Hemp. Las de Pere Romeu, nuevo técnico azulgrana desde esta campaña, sufrieron mucho con la presión inglesa en el primer tiempo y terminaron encajando el 1-0 en una desafortunada salida de Coll en saque de esquina. Al campeón le tocaba reaccionar y no fue de golpe. Poco a poco aparecieron algo más Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, pero sin tener su día, dudando como no suelen cuando el balón pedía un pase a la red. Con todo, el Barça empezó a llegar al área cerca de la hora de encuentro y el City se tuvo que esmerar en defensa. Alexia perdonó un buen pase atrás de Hansen, Aitana rozó el gol desde lejos y Claudia Pina lo intentó nada más saltar al campo. El empate parecía cerca, pero en un balón a la espalda, Shaw no perdonó ante Coll para hacer el 2-0 en el minuto 77. El gol mató el intento de remontada de un Barça que empezó su andadura con un toque de atención sobre la progresión de sus rivales. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: MANCHESTER CITY, 2 - FC BARCELONA, 0. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. MANCHESTER CITY: Yamashita; Layzell, Aleixandri (Kennedy, min.89), Greenwood, Casparij; Park (Jill Roord, min.79), Hasegawa, Miedema; Fowler (Fujino, min.81), Shaw y Hemp. FC BARCELONA: Cata Coll; Ona Batlle, Mapi, Engen (Pina, min.64), Rolfo (Brugts, min.73); Aitana Bonmatí (Nazareth, min.86), Walsh (Vicky López, min.89), Patri Guijarro; Hansen, Pajor y Alexia (Paredes, min.86). --GOLES: 1 - 0, min.36, Layzell. 2 - 0, min.77, Shaw. --ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA). Amonestó a Aleixandri (min.15) por parte del City. Y Mapi León (min.31) y Hansen (min.47) en el Barça. --ESTADIO: Academia Manchester City.

Compartir nota: Guardar