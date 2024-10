Previa del Manchester City - FC Barcelona

El FC Barcelona Femenino arrancará este miércoles (21.00 horas) la defensa de su actual hegemonía en la Liga de Campeones y lo hará con seguramente su partido más complicado de la fase de grupos y de lo que lleva de temporada ante un ambicioso Manchester City inglés. El pasado 25 de mayo, en San Mamés, el conjunto blaugrana logró la tercera Copa de Europa de su historia, la segunda consecutiva, tras batir por 2-0 a la que era su 'bestia negra', el Olympique de Lyon francés, confirmando el posible inicio de una nueva era dominadora que se pondrá a prueba ya en esta nueva edición. El actual campeón es sin duda el rival a batir y con esa presión, exigencia y ambición intentará empezar del mejor modo posible y enviando un aviso a todos sus rivales, entre ellos un City, cuyo equipo masculino lo dirige el añorado e idolatrado Pep Guardiola y que tras varias campañas de ausencia está de regreso a la máxima competición continental en la que espera ser candidato. Será un nuevo duelo entre el poderío de la Superliga inglesa y un Barça que el año pasado sólo cedió un partido, ante un equipo de ese campeonato, el Chelsea, vencedor (0-1) en la ida de las semifinales. Ahora, el equipo catalán afronta la Champions tras iniciar un nuevo proyecto que poco a poco se va engrasando. La marcha de Jonatan Giráldez a la MLS dio paso al ascenso de uno de sus ayudantes, Pere Romeu, que tiene el reto de seguir el mismo exitoso camino del gallego cuando este vivió la misma situación tras la marcha de Lluís Cortés. De momento, el inicio de temporada del FC Barcelona ha sido plácido y sólo ha tenido el susto de su visita al Sevilla, al que batió por un ajustado 0-1, pero se plantará en el Estadio de la Academia del City tras hacer 18 goles en sus dos últimos enfrentamientos ante el Granada CF (10-1) y el Madrid CFF (1-8). Precisamente, al conjunto madrileño le hizo los ocho tantos en una segunda parte donde remontó el 1-0 con el que se fue al descanso de un encuentro que Romeu aprovechó para seguir repartiendo esfuerzos tras una última temporada muy cargada, sobre todo para sus internacionales españolas que acabaron a inicios de agosto tras su paso por los Juegos Olímpicos de París. El técnico del equipo 'culer' no pudo contar en el Fernando Torres con una jugadora clave como Aitana Bonmatí, aquejada de un resfriado del que ya se ha recuperado y que no le impedirá estar en un once titular donde también parece que podrían volver jugadoras como Irene Paredes, Ona Batlle, Mapi León, Fridolina Rölfo y Alexia Putellas, que fueron suplentes ante el Madrid CFF. Salma Paralluelo seguirá siendo baja. Romeu tendrá que disponer un once que con el que consiga plantar cara a un conjunto inglés, con poderío físico y algo más de ritmo competitivo después de tener que estar listo para el 'playoff' de acceso a la Champions ante el Paris FC. El conjunto francés, revelación el año pasado tras eliminar al Arsenal y al Wolfsburgo en las rondas previas, no tuvo en esta ocasión ninguna opción y cayó por un global de 8-0, buen aviso para las blaugranas. EL CITY PENDIENTE DE SHAW Y PARK En su liga, el equipo que dirige Gareth Taylor, subcampeón el año pasado por la diferencia de goles con el Chelsea con el que empató a 55 puntos, comenzó con un empate a dos goles ante el Arsenal y luego ha encadenado victorias sin encajar ante el Brighton (1-0) y el West Ham (2-0). El entrenador del City tiene las dudas del estado físico de tres jugadoras importantes como las centrocampistas Jess Park y Jill Roord, esta recién recuperada de una grave lesión de rodilla, y la peligrosa delantera jamaicana Khadija Shaw, aunque parece que todas serán de la partida en un equipo donde las españolas Leila Ouahabi y Laia Aleixandri, ambas con pasado blaugrana, sobre todo la primera, se perfilan titulares. Lauren Hemp, Yui Hasegawa y Aoba Fujino son otras de las piezas importantes del conjunto inglés. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. MANCHESTER CITY: Yamashita; Casparij, Aleixandri, Greenwood, Ouahabi; Blindkilde, Hasegawa, Miedema; Fujino, Shaw y Hemp. FC BARCELONA: Coll; Batlle, León, Engen, Rölfo; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pajor y Putellas. --ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA). --ESTADIO: Academia Manchester City. --HORA: 21.00/DAZN.

Compartir nota: Guardar