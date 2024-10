Sofía Cristo acude a la carrera Perrotón en Madrid con una sonrisa a pesar de las circunstancias que le rodean

Sofía Cristo ha reaparecido este domingo, 6 de octubre, en la XIII edición de Perrotón Madrid 2024 Nicka Run by Bicentenario Policía Nacional y lo cierto es que su rostro reflejaba cansancio debido a todo lo que está sucediendo a su alrededor. Cumpliendo con sus compromisos laborales, la dj estuvo pinchando este sábado en Mallorca y hoy no ha dudado en asistir a este acto benéfico para luchar contra la compra-venta de los perros y hacer hincapié en la adopción. Un tanto agobiada por la cantidad de medios de comunicación que se encontraban en el evento, Sofía ha dejado claro que está "bien" y que no ha perdido el sentido del humor en todo este tiempo: "No, nunca hay que perderlo". Además, la joven, parca en palabras sobre la delicada situación que están viviendo, aseguraba que siempre hay una salida: "Por supuesto", demostrando así la gran fortaleza que tiene en estos momentos. En cuanto a la ausencia de su madre en el acto tras haber sido confirmada en la convocatoria, Sofía comentaba que "le hubiese encantado estar, pero no ha podido ser, otro año será, más tranquilito" y aprovechaba para mandarle un mensaje: "La quiero mucho". Por último, sobre la ausencia de la presidenta de honor de la fundación, la Reina Sofía, un día como hoy, explicaba que "no llevo la agenda, pero imagino que tendrá compromisos, evidentemente no creo que sea fácil que tenga que estar aquí".

Compartir nota: Guardar