Luis García Plaza: "Me está maravillando la manera de jugar del Barça"

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, ha confesado que le está "maravillando la manera de jugar" del FC Barcelona, al que se enfrentarán este domingo en Mendizorrotza, y cree que está "a un nivel excepcional" a pesar de la derrota en El Sadar, y considera que deben "estar muy compactos" y "hacer daño con balón" para tener opciones de puntuar. "Ha ganado todos los partidos menos uno. Me está maravillando la manera de la que está jugando, con una propuesta valiente y que me gusta mucho y con gente que está dando su mejor nivel. Hay gente que está dando un nivel excepcional, como es el caso de uno de los mejores jugadores del mundo, Lamine Yamal, pero Rafinha es un espectáculo ahora mismo, un jugador de un nivel total; Lewandowski sigue haciendo goles...", declaró en rueda de prensa. Además, invitó a "confiar", y más teniendo en cuenta que en casa siempre miran "a la cara a cualquiera". "El año pasado le miramos a la cara y terminamos 1-3, pero estuvimos en el partido. Ojalá ganemos, ojalá puntuemos, y si perdemos, ya habremos pasado los dos 'bicharracos' y a continuar", dijo en referencia a los azulgranas y al Real Madrid. Por otra parte, explicó que el día de la derrota de los culés en El Sadar "Osasuna jugó un partidazo", pero que "en todos los demás partidos han sido justos vencedores". "Y además con más de tres goles por partido, eso te dice lo que están generando en ataque. Tenemos que estar muy compactos, subir el nivel de intensidad al máximo y hacer daño con balón. Para ganar, dos goles mínimo tenemos que hacer. Tienen muchos recursos y están generando mucho. Incluso Osasuna, que les ganó, recibió dos. Tiene que ser un partido muy bueno en defensa, pero en ataque tenemos que mostrar argumentos para hacerles daño, para hacerles correr hacia atrás", expresó. "Nos puede servir también de espejo el Rayo, que le compitió hasta el final. Pero el otro día estaba viendo el partido con el Young Boys y cuando iba 3-0, apagué, El Young Boys no pasó del mediocampo. Decidí hacer mi partido en mi cabeza, porque si veía ese partido era casi imposible. Están en un pico de forma excepcional. Pero a actitud, ganas e ilusión, mañana a tope. Ojalá terminemos con 13 puntos o con 11, y si competimos y damos todo y nos ganan porque son mejores, serán diez puntos y habremos pasado los dos -Barça y Real Madrid-. Pero mi idea es sumar 11 o 13", continuó. "Tenemos que sacudirnos su dominio de vez en cuando, porque, si estamos todo el rato en nuestro campo defendiendo, será muy difícil controlar a Yamal, a Rafinha, a Lewandowski", añadió. Además, apuntó que Lamine Yamal y Rafinha "ahora mismo son decisivos". "Con Lamine y con Nico -Williams- tenemos dos chavales que nos van a dar años impresionantes", afirmó. "Con Lamine estamos hablando de un jugador superlativo. Con la edad que tiene más, va a marcar una época. No sé hasta qué nivel llegará, comparado con los grandes, pero es un jugador que ahora mismo flota en el campo. Sale por derecha, sale por izquierda, tira centros, mete gol, se mete para adentro, chuta...", enumeró. "Este equipo los tiene bien puestos. Llevo aquí ya tres años, este equipo es capaz de darle la vuelta a las situaciones difíciles y complicadas. Yo tengo confianza plena en el vestuario, en la gente de Mendi, en nosotros. Y si en algún equipo hay que confiar, es en nosotros. Ante las adversidades y ante situaciones difíciles, nos crecemos y sacamos lo mejor de nosotros. Aún haciendo un gran partido y estando todos, es difícil ganarles. Este equipo ha demostrado ya que a largo plazo y a carácter y a ambición y a ganas de superar adversidades, no hay quien le gane", prosiguió. En otro orden de cosas, confirmó las bajas de Aleksandar Sedlar y de Jon Guridi y reconoció que esta "ha sido una semana caótica en defensa". "Mañana todavía no sé quién va a jugar en defensa; no ha entrenado Abqar hasta hoy, no ha entrenado Mouriño hasta hoy, Sedlar está fuera, Hugo se ha comparado hoy con el grupo... Tenemos siete defensas y cuatro han estado fuera hasta hoy. Hugo es el más claro que puede estar, Abqar y Mou son duda hasta mañana, y si no juega ninguno de ellos nos quedan Moussa -Diarra- y Pica", indicó. Por último, García Plaza alabó el trabajo de Carlos Vicente. "Carlos, para mí, es titular siempre. Algunas veces tienen que descansar; le tocó en el Bernabéu porque es normal. Si hubiera sido semana a semana, Carlos no descansa nunca porque es el jugador más en forma que tenemos. Pero hasta Lamine tiene que descansar algún día. Carlos, a no ser que pegue un bajón de forma, que espero que no, es prácticamente el único titular indiscutible del equipo", finalizó.

