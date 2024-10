Isabel Gemio habla alto y claro sobre la polémica con el emérito

Isabel Gemio se ha dejado ver este viernes, 4 de octubre, presentando campaña solidaria de Miguelañez, 'Sonrisas dulces', y ha hablado abiertamente sobre la polémica que hay servida sobre el Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey. La periodista ha querido sacar la cara por la vedette porque no entiende que se le esté criticando a ella cuando "el gran responsable casado frente a un país es él, dejémonos de hipocresías, hasta ahora se le ha protegido demasiado" aunque también reconocía que tampoco "ella lo ha hecho todo bien". En cuanto a la traición de Ángel Cristo a su madre, Isabel tiene claro que "está contando eso porque hay mucho dinero por medio", por lo que "los responsables de quienes dan ese dinero también deberían hacer autocrítica sobre lo que está pasando y lo que interesa en este país". Y es que al fin y al cabo piensa que "todos somos responsables y por supuesto el último, el espectador, que le interesa ese morbo". Eso sí, se pone en el lugar de Bárbara y no entiende cómo está aguantando todo esto porque "yo como madre... ya lo dije un día, yo me muero. A mí me hace eso un hijo y yo creo que enfermo. Yo creo que eso enferma, además, la ciencia ya lo dice". De esta manera, la periodista ha querido hablar alto y claro sobre esta polémica que lleva ocupando los medios de comunicación desde hace dos semanas cuando vimos por primera vez las fotografías el emérito con Bárbara en la casa de esta.

Compartir nota: Guardar