Jorge Sáenz: "Tenemos que empezar a ganar en Butarque"

Leganés (Madrid), 4 oct (EFE).- Jorge Sáenz, defensa central del Leganés, consideró que el equipo tiene "que empezar a ganar en Butarque" después de que se le escapasen de nuevo los tres puntos en casa tras empatar a cero ante el Valencia, su ex equipo, en la novena jornada de LaLiga EA Sports.

"Hemos hecho cosas meritorias, sobre todo en la segunda parte, para conseguir los tres puntos. No los hemos conseguido y no nos queda otra que dar por bueno el punto sabiendo que tenemos que empezar a ganar en Butarque. Todo lo que sea ir sumando, aunque sea de uno, a la larga puede ser positivo", dijo.

"Es muy pronto para hablar de urgencias como tal. Queremos ganar todos, y más en Butarque. Todavía es pronto, pero no podemos relajarnos porque al final van pasando las jornadas y cuando te quieres dar cuenta ya no hay tiempo de remediarlo. No hay que volverse locos, ni para bien no para mal", añadió en zona mixta.

En esa línea, indicó: "Nuestro objetivo es cada partido intentar sumar lo máximo posible. Tenemos mucho potencial para mirar de tu a tu a la mayoría de los equipos de la categoría. Podemos mejorar en muchos aspectos para conseguir más victorias".

"Tenemos la sensación de que podían ser más puntos. Durante los partidos hacemos muchas cosas bien, pero no es suficiente para sumar más puntos. No tenemos que volvernos locos, no estamos tan mal. Tenemos que trabajar en los déficits que tenemos y ser ambiciosos para mejorar", completó. EFE