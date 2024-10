Montero remarca que el acuerdo con Bildu sobre Ley Mordaza conlleva la eliminación "progresiva" de pelotas de goma

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que el acuerdo con Bildu conlleva la eliminación "progresiva" de las pelotas de goma al ser preguntada por qué el Gobierno ha aceptado ahora una medida que antes había rechazado. Además, dice que desconoce los motivos por los que Bildu ha hecho público el acuerdo y advierte que todavía es necesario negociar con el resto de grupos para poder culminar la reforma de la ley, que fue un compromiso recogido en el acuerdo de coalición. Horas después de que la formación vasca anunciase un acuerdo, que incluye los aspectos que hasta ahora habían bloqueado la reforma de la ley, es decir, la eliminación de las pelotas de goma, el fin de las devoluciones de inmigrante en caliente en un plazo de seis meses y acabar con la discrecionalidad en la imposición de multas por desobediencia a la autoridad, Montero ha señalado que llevan muchos meses "casi años" negociando estas cuestiones. En este sentido ha indicado que en la anterior legislatura se avanzó mucho en la tramitación de esta iniciativa pero finalmente decayó por la convocatoria de elecciones, pero, según asegura, no han dejado de hablar con los grupos para "sortear los obstáculos" que hacía que algunas formaciones no estuviesen de acuerdo, pero finalmente han llegado a un acuerdo. No obstante, Montero ha avisado de que ahora "empieza el momento importante" porque tienen que empezar a hablar con todos los grupos políticos para ver la mejor manera de impulsar la tramitación. No obstante, espera que las formaciones que ya se habían mostrado a favor, apoyen el acuerdo. Finalmente, al ser preguntada sobre si puede garantizar que en esta ocasión no habrá reticencias por parte del Ministerio del Interior, que en la legislatura pasada mostró su rechazo con la eliminación de las pelotas de goma, señala que el acuerdo alcanzado es competencia del departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska. En este sentido, fuentes del Gobierno aclaran que Interior ha dado luz verde a los términos del acuerdo y señalan que uno de los principales avances es que la eliminación sea progresiva porque en un principio varios grupos querían eliminar el uso de pelotas de goma, de inmediato.

