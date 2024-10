Irán extiende el cierre de su espacio aéreo un día más

Teherán, 2 oct (EFE).- La Organización de la Aviación Civil iraní extendió el cierre del espacio aéreo del país y la suspensión de vuelos un día más, hasta el jueves por la mañana, a causa del ataque con misiles que Irán lanzó anoche contra Israel.

“Todos los vuelos en todo el país se cancelarán hasta las 5.00 horas (1.30 GMT) de la mañana del jueves 3 de octubre, para garantizar la seguridad de los vuelos ante la situación en la región”, anunció el portavoz de la Organización de Aviación Civil, Jafar Yazerlu, informó la agencia IRNA.

El país persa suspendió ayer por la noche todos los vuelos hasta las 10.00 horas (06.30 GMT) de este miércoles, medida ahora extendida ante una posible represalia israelí.

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó anoche un ataque con 200 misiles balísticos contra Israel como respuesta a los asesinatos del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, el jefe de Hizbulá, Hasán Nasrala, y un general iraní.

Tras el ataque, autoridades políticas y militares han insistido en que Teherán responderá con más severidad a una represalia israelí.

“Si el régimen sionista no es controlado y toma medidas contra Irán, atacaremos todas sus infraestructuras”, dijo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, mayor general Mohammad Bagheri, citado por agencias iraníes.

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantuvo conversaciones este miércoles con sus homólogos de Reino Unido, Francia y Alemania para tratar de rebajar la tensión.

“La República Islámica del Irán no busca aumentar la tensión y la guerra, aunque no le teme. Advertimos a cualquier actor que no interfiera en este conflicto”, dijo Araqchí a sus homólogos europeos, informó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. EFE

