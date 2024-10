Bárbara Rey reaparece tras su exitazo asegurando que está feliz

Después de la publicación de sus imágenes con el Rey Juan Carlos en la que fuera su casa de Boadilla del monte, Bárbara Rey reaparecía ante su público en la localidad albaceteña de Hellín, subiéndose al escenario del Teatro Victoria con su espectáculo, 'Una noche Bárbara'. La madre de Sofía Cristo resurgió ante sus fans y demostró que las traiciones de su hijo y la salida a la luz de su vida privada no va a poder con ella. Hoy, se ha vuelto a dejar ver en la localidad, pero de una manera mucho más tranquila. La vedette se encontraba en un restaurante tomando algo con una amiga y, al ver la cantidad de prensa que se situaba en la puerta, decidía salir a dar unas palabras. "No he contratado a nadie para que proteja porque entonces estarían aquí y que siempre os he atendido de maravilla" ha sido de lo primero que ha asegurado, dejando claro que no tiene seguridad privada y... sin alargar lo inevitable, confesaba que y asegura que "no voy a hablar sobre el tema". Eso sí, la vedette confirmaba que está "bien", que "todo está en su sitio" y aprovechaba para lanzar un mensaje a todos aquellos que la quieren ver acabada: "A mí la gente me quiere mucho, a mí la gente me quiere y me van a seguir queriendo por mucho que hagan y por mucho que digan". Minutos más tarde abandonaba el establecimiento y se quedaba ojiplática al enterarse de que Ana Herminia ha dicho que cree en la justicia divina respecto su tema y, aunque al principio bromea: "¿El qué, que yo sea tan famosa?", más tarde aseguraba: "¿En la justicia divina? pues me va que te cagas". Por último, la madre de Sofía Cristo guardaba silencio sobre si ha recibido alguna comunicación por parte de Casa Real y dejaba claro que está feliz: "¡Hombre! ¿no se me nota?".

