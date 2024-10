Walt Bettinger dejará de ser consejero delegado de Charles Schwab en diciembre y le sustituirá Rick Wurster

La firma de corretaje estadounidense Charles Schwab ha anunciado este martes que su consejero delegado, Walt Bettinger, ha notificado formalmente al consejo de administración su intención de abandonar el cargo a partir del 31 de diciembre de 2024, momento en el cual será sustituido por el actual presidente del grupo, Rick Wurster. De esta forma, Wurster se unirá al órgano rector de Charles Schwab tras el 1 de enero de 2025. No obstante, el comunicado emitido también ha indicado que Bettinger seguirá siendo copresidente ejecutivo del consejo junto al fundador de la entidad, Charles R. Schwab. Bettinger, que asumió el puesto a finales de 2008 en plena crisis financiera, ha incrementado el valor total de los activos de los clientes de 1,14 billones de dólares (1,03 billones de euros) a 9,74 billones de dólares (8,79 billones de euros) al cierre de agosto de 2024. En paralelo, la capitalización bursátil de Charles Schwab ha pasado de unos 16.000 millones de dólares (14.446 millones de euros) a los actuales 119.000 millones de dólares (107.441 millones de euros). "A medida que me acerco a mi 65 cumpleaños en 2025, ha llegado el momento de que abandone mis obligaciones cotidianas y me centre en mi papel como copresidente ejecutivo del consejo de administración de [Charles] Schwab. Servir a los clientes, empleados y accionistas de Schwab como CEO durante los últimos 16 años ha sido un auténtico honor y privilegio para mis más de 40 años de carrera empresarial", ha afirmado Bettinger. "Tendré la suerte de seguir trabajando con Walt en mi nuevo cargo y me siento honrado por la confianza que Walt, Chuck, el consejo de administración de Schwab y nuestros esforzados empleados han depositado en mí. Mi fe en nuestra estrategia a largo plazo 'Through Clients' Eyes' seguirá guiando a Schwab en los próximos años", ha indicado, por su parte, el futuro consejero delegado, Rick Wurster.

