Mikel Merino: "Aquí hay que ganar, ganar y ganar, pero no de cualquier manera"

Londres, 1 oct (EFE).- Mikel Merino, que debutó este martes con el Arsenal, aseguró a EFE que la filosofía de los 'Gunners' es "ganar, ganar y volver a ganar" y que no vale "de cualquier manera".

El jugador español jugó sus primeros minutos con el Arsenal después de que se lesionara en su primera semana de entrenamiento en Londres, tras llegar procedente de la Real Sociedad, y estar cuatro semanas de baja.

"Tenía muchísimas ganas, después de fichar por un club que apuesta por ti, que pone toda la carne en el asador, que en la primera sesión te rompas una escápula, pues no es la mejor manera de empezar, pero bueno, es verdad que me ha dado tiempo para crecer, para madurar, para aprender y para conocer a mis compañeros. Han sido cuatro semanas y media de larga espera, con muchas ganas. Las he utilizado para estar lo mejor preparado para el día de hoy", dijo Merino en la zona mixta del Emirates Stadium.

El ex de la Real Sociedad afirmó que los valores del Arsenal van con lo suyo y que le enseñaron "la metodología, la manera de trabajar, los objetivos y la mentalidad del club", antes de fichar este verano.

"Va de la mano con mis valores y con lo que quiero conseguir en mi carrera. Es el paso que quiero en mi carrera".

"Es la mentalidad, es lo que te dejan ver desde el primer momento. Hay que ganar, ganar y volver a ganar. Y no de cualquier manera, siendo un equipo dominador, que se adapta a los contextos y ese tiene que ser el listón. El entrenador es una personas con un carácter ganador increíble y con una mentalidad trabajadora y hay que seguir su liderazgo", añadió el internacional español. EFE

