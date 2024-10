Le Normand sufre un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural tras su golpe en el derbi

El defensa hispano-francés Robin Le Normand será baja los próximos partidos con el Atlético de Madrid a causa de un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural producido tras su fuerte golpe con el centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouameni. El central rojiblanco y el jugador madridista protagonizaron la última jugada del derbi del pasado domingo tras sufrir un durísimo choque entre sus cabezas en el intento del francés de rematar y del zaguero de evitarlo, siendo Le Normand el que se llevó la peor parte. "Robin Le Normand sufrió un fuerte golpe en la cabeza en los minutos finales del derbi madrileño, por el que se le han realizado una serie de pruebas y una valoración por parte de especialistas que han determinado que sufre un traumatismo craneoencefálico (TCE) con hematoma subdural", indicó este martes el Atlético de Madrid. Antes de este parte oficial, el club colchonero informó que el defensa no viajaba a Lisboa para el duelo de la segunda jornada de la Liga de Campeones ante el Benfica portugués por este golpe y a la espera de estas pruebas. "En el proceso de vuelta a la competición de nuestro jugador se seguirán las pautas contempladas en el protocolo establecido para este tipo de traumatismos", añadió el Atlético de Madrid sobre un Le Normand que seguramente no pueda estar el fin de semana precisamente en su regreso a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. También parece poco probable que el seleccionador nacional Luis de la Fuente pueda convocar al central hispano-francés para los dos compromisos del parón internacional de la Liga de Naciones 2024-2024 ante Dinamarca y Serbia. Por su parte, Pablo Barrios se perderá también la visita a Benfica pese a que este lunes volvió a entrenar con el grupo, ya que no está todavía listo tras tres semanas fuera del equipo por una lesión muscular en la pierna izquierda durante el anterior parón internacional de principios de septiembre con la selección española Sub-21. Simeone tampoco podrá contar en su defensa con el defensa español César Azpilicueta, que sigue recuperándose de una lesión muscular también en la pierna izquierda de hace una semana durante el encuentro ante el Rayo Vallecano. Como ante el derbi, el centrocampista canterano Javi Serrano repite en la convocatoria. La lista completa es la formada por Jan Oblak, Juan Musso y Antonio Gomis, como porteros, Nahuel Molina, José María Giménez, Axel Witsel, Reinildo Mandava, Javi Galán y Clément Lenglet, como defensas, Koke, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Conor Gallagher, Rodrigo Riquelme, Thomas Lemar, Samu Lino y Javi Serrano, como centrocampistas, y Ángel Correa, Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Giuliano Simeone, como delanteros.

