El embajador de Palestina pide a EEUU y la UE que dejen de ser "partícipes del genocidio" de su pueblo

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha pedido a Estados Unidos y la UE que hagan una propuesta "seria" y que dejen de ser "partícipes del genocidio" contra el pueblo palestino financiando y suministrando armas al Estado de Israel. En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la jornada 'Emergencia humanitaria en Palestina', en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el representante diplomático ha destacado que "las víctimas de este genocidio se mueren con armas norteamericanas". En referencia a las tiendas de campaña de un campo de refugiados en Gaza ardiendo o las escuelas bombardeadas, ha insistido en que "son bombardeadas con armas norteamericanas, con aviones norteamericanos, con dinero norteamericano". "Si ellos piensan que son amigos de Israel con estas políticas, más que amigos de Israel, son partícipes del genocidio contra el pueblo palestino", ha reiterado, tras instar a Occidente a que dejen de financiar, de suministrar armas y de "dejar pasar" las propuestas de un alto al fuego. "Haga lo que haga Israel, sigue financiándolo, protegiéndolo, blindándolo y haciendo todo lo que esté a su alcance", ha remarcado el embajador, quien ha expresado su temor a que la contienda se convierta en "una guerra regional" con repercusiones a nivel mundial. "Se puede saber cómo comienza una guerra, nunca se sabe cómo termina", ha alertado, a la vez que ha urgido a buscar una salida política, "porque las guerras normalmente terminan con soluciones políticas". Así, el representante palestino ha subrayado que Estados Unidos, "mientras dice que busca una solución o una tregua, veta tres veces en el Consejo de Seguridad --de la ONU-- una propuesta de alto el fuego". "El mismo día que --el primer ministro israelí, Benjamín-- Netanyahu descalifica y desautoriza la propuesta norteamericana y francesa de un alto el fuego, Estados Unidos le entrega 8.700 millones de dólares de ayuda", ha criticado, por lo que el mensaje que recibe Israel es que "esto no es serio" y que "el apoyo es incondicional". UNA GUERRA REGIONAL Husni Abdel Wahed ha señalado también que hoy se cumple el día 360 desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, "con un costo enorme en vidas humanas y en el futuro de la humanidad". En ese sentido, ha recordado que advirtieron desde el inicio de que el Estado hebreo tenía la intención de ampliar esta guerra y de involucrar a otros actores, como "lamentablemente" está logrando con los ataques al Líbano y, más recientemente, a Siria o Yemen, para lo que cuenta "con el apoyo incondicional de Estados Unidos, que ha anunciado que defenderá a Israel a cualquier costo". Con respecto a Europa, ha considerado que "no ha sido serio" que la UE no haya revisado el acuerdo de asociación con Israel, que está condicionado al respeto a los Derechos Humanos, como han pedido España o Irlanda. APOYO MATERIAL Y MORAL Por otro lado, se ha referido a la situación que atraviesa la población en la Franja de Gaza, donde hay hambruna y el cien por cien han pasado a la pobreza, según informes de la ONU. A ello ha sumado que el 96% han sido desplazados de sus hogares y que el 82% de las construcciones han sido destruidas, dejando un panorama "catastrófico". No obstante, Husni Abdel Wahed ha subrayado que "aquellos que están siendo bombardeados necesitan tanto el apoyo material como el moral" y que las manifestaciones de solidaridad, como las mostradas por la sociedad española, "llegan muy profundamente a estos niños y mujeres". "No dejen a nuestro pueblo solo. No abandonen a esta parte de la humanidad porque somos parte de la misma", ha concluido.

Compartir nota: Guardar