Pedro Acosta, contento tras ratificarse su segunda posición

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) se mostró muy contento tras ratificar Dirección de Carrera su segunda posición en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP y, en este sentido, aseguró que "necesitaba acabar la carrera, porque llevaba dos siendo competitivo" y no acabó ninguna ella.

"Creo que éste ha sido un fin de semana consistente y tenemos que estar contentos porque están trayendo muchas cosas de la fábrica de Matthighofen que están funcionando y hemos estado muy cerca. Sólo nos falta apretar algo más en la sprint", explica Acosta.

"Viendo lo que pasó ayer, que a lo mejor me quedé un poco dormido, hoy he pensado que me tenía que activar, y sólo nos ha faltado un pelín más porque la vuelta y media que hemos perdido detrás de Bastianini nos ha matado un poco, pero tenemos que estar contentos de haber encontrado la consistencia que nos había faltado", resaltó el piloto del fabricante austríaco. EFE