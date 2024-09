La Reina Sofía reaparece en Atenas rodeada por sus hijas y dos de sus nietos con una gran sonrisa en su rostro

Esta mañana veíamos a Teodora de Grecia y su prometido, Mathhew Kumar, acompañados por la Reina Ana María de Grecia y los príncipes Alexia y Nicolás asistiendo al último ensayo de su boda en la Catedral Metropolitana de Atenas. Viviendo uno de los fines de semana más especiales de su vida, los novios han reunido a grandes personalidades en su preboda... en este caso, parte de la Familia Real española se ha dejado ver con una gran sonrisa. A pesar del escándalo a nivel internacional que se ha formado por las fotografías del Rey Juan Carlos I con Bárbara Rey, la Reina Sofía ha reaparecido ante las cámaras con una felicidad inmensa... ¡y no solo ella! También hemos visto a su hermana, Irene de Grecia; a sus hijas, la Infanta Cristina y la Infanta Elena; y a sus nietos, Irene y Miguel Urdangarin... quienes también se han mostrado ajenos a esta polémica. Resulta curioso que la Reina Sofía, a pocas horas de estar en el mismo escenario donde se casó con el emérito -la Catedral Metropolitana de Atenas-, se muestre así de feliz ante esta celebración de la Familia Real griega tras las polémicas de su marido. Eso sí, contando con el apoyo incondicional de su familia, no hay duda de que la emérita no se encuentra sola ante esta nueva 'humillación' a la que se ha visto sometida por parte del hijo de la exvedette, persona encargada de comercializar con este material. Mientras que la emérita acudía a la preboda, los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, se reunían en la más estricta privacidad con Don Juan Carlos I y su hija, la Princesa Leonor, en Galicia.

