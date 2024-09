VÍDEO: Page afirma que López Obrador le dijo que "odia a los españoles, odia a España y nunca la visitará"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este jueves un encuentro que mantuvo con el presidente de México en funciones, Andrés Manuel López Obrador, en el que, según ha contado, le dijo que "odia a los españoles, odia a España y nunca la visitará". Así lo ha hecho en la apertura en Toledo de las 'XXIII Jornadas Nacionales sobre la Función Consultiva', donde ha contado la anécdota después de que las autoridades mexicanas no hayan invitado a la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al rey Felipe VI por no disculparse por los excesos cometidos por los españoles durante la Conquista. Page ha contado que se reunió con López Obrador acompañado de José Bono. "Ya empezó raro, nos citó a las 6.30 de la mañana. Me dijeron que tenía insomnio crónico", ha rememorado. "Odio a los españoles y odio a España. Nunca viajaré a España", ha relatado el presidente autonómico que le dijo el mandatario mexicano. Según Page, salió con las manos "en la cabeza". "Quien reniega de su sangre tiene un problema patológico. Aquí llevamos sangre mezclada todas las sociedades del planeta. Y eso tiene la ventaja de que nos mezclamos, ahí está la riqueza", ha apuntado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/908421/1/page-afirma-obrador-le-dijo-odia-espanoles-odia-espana-nunca-visitara TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

