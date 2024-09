Gabriela Guillén se somete a un sorprendente retoque tras confirmar que Bertín Osborne ya conoce a su hijo

Sorprendente acercamiento entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Cuando creíamos que el cantante no quería saber nada de su hijo y no había dado ningún paso para tener relación con el pequeño tras asumir públicamente su paternidad el pasado mes de junio, la esteticien ha revelado que el presentador ya conoce al niño en una entrevista exclusiva que ha publicado este miércoles la revista 'Diez minutos'. Un paso al frente de Bertín que Gabriela ha contado muy feliz, evitando sin embargo entrar en detalles sobre si el encuentro entre padre e hijo se produjo en persona o a través de fotografías. "Las puertas de mi casa están abiertas para él" ha asegurado conciliadora, dejando claro que le gustaría que se llevasen bien por el bien del bebé, que a punto de cumplir un año ya ha comenzado a balbucear sus primeras palabras. Coincidiendo con este inesperado giro en su relación con el cantante, Gabriela se ha sometido a un retoque estético, una bichetomía, y Europa Press ha sido testigo en exclusiva de su salida de la clínica tras esta pequeña intervención con la que pretende dar un cambio a su imagen y lucir más guapa que nunca. "Estoy hinchada, no puedo ni hablar, tengo la anestesia, me habéis pillado ahora mismo al salir que estoy hasta mareada" relataba minutos después de tras la operación, todavía con la cara ligeramente inflamada. "Los labios son míos, pero me he hecho una bichectomía, que son las bolas de bichat, que son unas grasitas que están... Es la primera vez que me hago algo en la cara, bueno, no es en la cara, pero es una grasita que es de nada" ha explicado, revelando que "era una cosa que tenía ahí pendiente porque tengo la cara muy fina, hay muchas fotos que me veo la cara muy plana, tenía ese complejo y nada, me he animado a hacerlo por fin". "Yo no soy de hacerme nada, no llevo botox, no llevo absolutamente nada. Nunca me he hecho nada. Ahora, mira, me he animado a esto. Cuando se entere mi madre, me va a matar" ha reconocido sonriente, apuntando que los resultados definitivos no se verán hasta dentro de seis meses y afirmando que por el momento no se plantea ningún otro retoque "porque estoy conforme como estoy". Tampoco tiene tiempo, porque como nos ha anunciado muy emocionada, tiene un nuevo proyecto profesional: "Estamos abriendo un centro de estética que ya luego os enteraréis todos dentro de nada. Y nada, estoy trabajando mucho en ello. Más a nivel interno. Pero sí, estoy muy contenta y también estresada porque son muchas cosas. Una empresa lleva muchas cosas. Es un centro de tratamientos estéticos que con una socia vamos a abrir en el barrio de Salamanca. Ya os diré detalles, ya os enteraréis seguramente. Lo quiero inaugurar en octubre aunque me toca hacerlo todo sola" ha adelantado sin entrar en detalles. Y confirmando que su acercamiento con Bertín es un hecho, Gabriela afirma que "si quiere ir a mi centro estará invitado". "Él está enterado de que lo voy a abrir, hay una relación cordial" ha confesado con naturalidad.

