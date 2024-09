Bastianini asegura que Indonesia es uno de sus circuitos favoritos

Madrid, 26 sep (EFE).- El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) ha asegurado que el circuito de Indonesia es uno de sus favoritos, "un trazado muy bonito" en el que el año pasado corrió volviendo de una lesión, por lo que tiene "confianza en ser rápido" este fin de semana en el GP de Indonesia.

"Es un poco distinto respecto a los europeos, y también las condiciones del asfalto serán sucias probablemente mañana, pero en los días siguientes seguramente irá mejorando y tenemos que tener en cuenta estas condiciones", relató Bastianini.

Del percance con Jorge Martín en Misano, insistió en su postura: "Me salí de la trazada porque estaba mirando cómo estaba Jorge, pensaba que a lo mejor se había caído, pero me di la vuelta y vi que no. Al mirar perdí la trazada, pero mantengo la misma opinión de que fue un adelantamiento correcto". EFE

