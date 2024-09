Valverde: "Estamos tranquilos e ilusionados con la competición"

Roma, 25 sep (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, declaró este miércoles que su equipo está "tranquilo" pero "ilusionado" con volver a la Liga Europa tras seis años persiguiendo el objetivo de volver a competiciones europeas.

"Estamos bien, tranquilos. Ilusionados con la competición, lo mismo que la Roma. Con ganas de empezar. Venimos buscando jugar en Europa desde hace años, vamos a disfrutar y a competir", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante el Roma de la primera jornada de la Liga Europa.

"Tenemos jugadores jóvenes sin experiencia en Europa, pero sí que han jugado partidos importantes con la selección y han ganado títulos. Es un aliciente más. Hay que quitar dramatismo. Jugamos un partido de fútbol, ante un equipo grande, en un estadio grande", añadió.

Valverde sufrió en el Esatdio Olímpico una de las derrotas más dolorosas de su carrera al encajar un 3-0 ante el Roma cuando era entrenador del Barcelona: "La memoria es selectiva y te sueles acordar de lo que te interesa. Yo he perdido muchos partidos en muchos campos y no llevo la cuenta de todos".

No podrá contar con Oihan Sancet: "Es una baja significativa, una pequeña sobrecarga y no hemos querido arriesgar. Las semanas vienen cargadas de partidos y hemos pensado que era lo mejor. No está, no es la primera vez que no está, sale otro compañero y no hay problema".

Y puede que no sea la única baja. Nico Williams, por ejemplo, es duda hasta última hora para el duelo en la capital italiana por un golpe en el tobillo izquierdo en el partido de liga contra el Leganés que le obligó a ser sustituido al descanso.

"Valoraremos después del entreno. Algunos tiene molestias. No puedo decirlo ahora porque no lo sé", admitió.

El Roma estrena entrenador en Europa, el croata Ivan Juric, recién llegado al cargo, con solo un partido al frente del equipo, una victoria ante el Udinese.

"Hizo un buen partido con Udinese. No sé cómo puede ir, los entrenadores necesitamos tiempo pero a veces no nos lo dan. Todo depende de los resultados. El entrenador con el paso del tiempo irá estableciendo los criterios que necesite. Es un entrenador de garantías", comentó

"Pero el Roma es un gran equipo. Solo viendo su plantel ya... Dovbyk, Dybala, Mancini, Cristante... un equipo acostumbrado a llegar a finales, pensado para llegar a 'Champions'. Hay muchas razones para pensar que tenemos que tenerles en cuenta y saber que son un gran equipo, esa es la realidad", apuntó.

Además, restó importancia a que la final sea en San Mamés: "Las competiciones se empiezan por el principio, no por el final. Que sea en San Mamés no significa nada de ventaja para nosotros, solo un aliciente más. Nadie piensa en la final solo en el partido de mañana". EFE

tfc/ism