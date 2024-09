Ucrania reprocha la falta de voluntad política de sus socios para recibir los activos rusos prometidos

El Gobierno de Ucrania ha reprochado este miércoles la falta de voluntad política de sus socios para recibir los 50.000 millones de dólares de activos rusos congelados, tal y como les prometió el G7. La viceministra de Justicia, Irina Mudra, ha asegurado que" el factor más determinante" que impide a Ucrania obtener esos 50.000 millones de dólares que no existe la voluntad política necesaria y por ello actualmente desconocen cuándo, cómo y a través de que estructuras jurídicas podrán recibir esa cantidad. "A día de hoy no entendemos ni desde el punto de vista organizativo, técnico ni jurídico cómo será, o mediante qué instrumentos recibiremos esos 50.000 millones de dólares y en qué condiciones", ha expuesto en un foro, según informa la agencia de noticias Ukrinform. Cuando existe esa voluntad política, sostiene, "se pueden elaborar estructuras jurídicas y de protección contra las crisis financieras", ha dicho en referencia a uno de los argumentos que tanto la propia Rusia como algunos de los socios de Ucrania esgrimen para cuestionar la idoneidad de este tipo de medidas. Mudra también ha recordado que a Ucrania todavía no se le ha entregado unos fondos por valor 1.400 millones de euros de activos rusos congelados en territorio de la Unión Europea. "No hemos recibido nada de esto", ha dicho. Estos 50.000 millones de euros son parte de un préstamo estadounidense que se prevé sea abonado con los activos rusos que han sido bloqueados, la mayoría de los cuales se encuentran en la UE. Sin embargo, Ucrania solicita que estos fondos se entregan a modo de subvención y no a crédito.

Compartir nota: Guardar