Sudán asegura tener pruebas de la implicación del ex primer ministro de transición en "crímenes de guerra"

Las autoridades de Sudán han asegurado contar con pruebas sobre la responsabilidad del ex primer ministro de transición Abdalá Hamdok y otros altos cargos de la coalición política Taqadum en "crímenes de guerra" y ha reclamado a Interpol que emita una orden de arresto contra el exmandatario y otros líderes de la formación. El fiscal general de Sudán, Faz al Taifur, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí que Jartum cuenta con "información, vídeos, documentos y pruebas forenses" que respaldan los cargos contra altos cargos de Taqadum. "Los presentaremos ante los tribunales", ha argumentado. Las autoridades sudanesas han imputado a Hamdok y otros 15 altos cargos de Taqadum por crímenes de guerra, genocidio, limpieza étnica y limpieza forzosa bajo el argumento de que da cobertura política a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), sumidas desde abril de 2023 en un conflicto con el Ejército de Sudán. "Hay papeles divididos entre la milicia rebelde y sus apoyos políticos, activos en el extranjero para apoyar a esta facción rebelde, a la que están vinculados", ha dicho Taifur, quien ha recalcado que el ex primer ministro y el resto de acusados serán juzgados en Sudán "una vez que sean arrestados por Interpol". Además, ha incidido en que no la Fiscalía no hace diferenciaciones en sus investigaciones y ha recalcado que diez miembros del Ejército han visto retirada su "inmunidad" por su responsabilidad en posibles crímenes en el marco del conflicto, incluidos casos de asesinato. En respuesta, Taqadum ha publicado un comunicado en su cuenta en la red social Facebook en el que alerta de las "amenazas inminentes" contra la cúpula de la coalición, incluido Hamdok, y ha recalcado que la petición a Interpol para que emita órdenes de arresto es "infundada", "injustificada" y "tiene motivos políticos". "Se fundamenta en cargos falsos, incluidas graves acusaciones como la de socavar el orden constitucional, genocidio, incitación y dar apoyo a actos contra el Estado", ha afirmado, antes de indicar que estas peticiones "sientan un peligroso precedente sobre la manipulación del sistema internacional para fines políticos". Sudán se encuentra sumido en una guerra civil a raíz de las hostilidades que estallaron en abril de 2023 en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre de 2022 para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, dañada por el golpe de Estado de octubre de 2021, en el que fue derrocado Hamdok.

