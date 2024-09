Mayte Zaldívar, primeras palabras tras el fallecimiento de Julián Muñoz: "Es un momento difícil para mí"

Si hay alguien que ha estado incondicionalmente al lado de Julián Muñoz hasta el último momento esa ha sido, sin duda, Mayte Zaldívar. Dejando atrás su polémica separación y su dolor cuando el padre de sus hijas abandonó a su familia por Isabel Pantoja, la exconcursante de 'Supervivientes' le perdonó y no se ha separado del exalcalde de Marbella desde que le fue diagnosticado un cáncer de pulmón 'galopante'; y cumpliendo el último deseo de su vida, volvían a contraer matrimonio el pasado enero, arropándole hasta el final junto al resto de su familia. De ahí que este martes, tras el fallecimiento de su marido, viésemos a una Mayte completamente rota en el tanatorio de San Bernabé en el último adiós a Julián. Devastada, la hostelera despedía al hombre de su vida junto a sus hijas Elia y Eloísa, sus nietos y su pareja Fernando Marcos -muy pendiente de ella en todo momento-sin poder contener las lágrimas en muchos momentos del sepelio. Sin embargo, y mostrando una gran entereza, Mayte era la encargada de recibir a las puertas del tanatorio a los amigos que quisieron despedirse del exalcalde, como Rappel, Karina Pau o el presentador Santi Acosta, con el que protagonizó un emotivo abrazo. Una larga jornada en la que la viuda de Julián recibió un ramo de flores blancas con una carta que, muy emocionada, leyó a sus hijas antes de encabezar el responso en memoria del expolítico, que se celebró en la más estricta intimidad a las 18:00 horas. Y no fue hasta el momento en el que abandonó el tanatorio tras despedir definitivamente a Muñoz cuando Mayte tuvo fuerzas para acercarse a la prensa y pronunciar sus primeras palabras tras la muerte de su marido: "Pido tranquilidad, estoy muy agobiada, es un momento un poco difícil para mí, entiendo vuestro trabajo y lo respeto. vamos hacerlo bien, yo os respeto a vosotros y vosotros a mí. muchas gracias, gracias a todos por vuestro respeto y por todo" expresaba muy emocionada. También muy afectado veíamos saliendo del sepelio al nieto de Julián, Fran Redondo, que reconociendo que estaba siendo un momento "complicado" prefería no revelar cómo está la familia tras la pérdida de uno de sus pilares.

