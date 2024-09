Javier Tebas: "El Barça podrá incorporar un jugador con el límite de Ter Stegen"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó este miércoles que el FC Barcelona podría incorporarar a un jugador de campo o portero para ocupar el hueco que dejaría el portero Marc-André ter Stegen, lesionado de larga duración, siempre y cuando encuentre el visto bueno del Comité Médico de la patronal. "Tendrá que pasar por el Comité Médico de LaLiga para que determine si tiene ese periodo de baja o no, para que entonces pueda el Barça tener la decisión de si incorporar o no un portero. Pero si lo que se ha dicho es así y lo ratifica la Comisión Médica de LaLiga, podrían, si ellos desean, incorporar un jugador con el límite que tenía Ter Stegen de salario", afirmó Tebas a los medios tras su participación en el 9º Congreso de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV). Además, fue preguntado por Peter Lim, dueño del Valencia CF y si era un buen gestor, consideró que había que "diferenciar" entre las cuestiones económicas, donde la catalogó de "perfecta" por parte del empresario, y la deportiva, "que ya depende de los resultados". "Cuando ganó la Copa del Rey, yo creo que era un gran gestor deportivo", aseguró. Aprovechando su estancia en Valencia, el dirigente opinó que el club de la ciudad "no" necesita un cambio de rumbo con la marcha de Peter Lim. "Lo que tenemos que entender es lo que está pasando en Valencia a nivel económico y a nivel de gestión deportiva", insistió. Para Tebas, el Valencia CF está sufriendo el "salir de la Champions, asumir la COVID y tener una deuda sostenible". "Peter Lim y sus gestores creo que saben lo que están haciendo y hacia dónde van. Si querrán vender o no, pues yo no lo sé, y si lo supiese, tampoco te lo iba a decir", zanjó con una sonrisa. Sobre la figura del multimillonario singaporense, recordó que "para crecer en los mercados la importancia es la competición y los clubes, no tanto las personas y sus dueños". "El señor Lim es un empresario importante en Singapur y siempre que nosotros vamos a esa zona pues siempre procura colaborar con LaLiga en general, no sólo para su club, y nos da sus planteamientos en la zona porque vive ahí, la conoce bien y ayuda en ese aspecto", indicó. Tras la información publicada por 'El Confidencial' de que el conjunto valencianista habría contratado a 'Goldman Sachs' para encontrar 120 millones y evitar el impago, el mandatario recalcó que desconocía "la cantidad exacta que puede estar el Valencia mirando", pero que sí tiene claro que la entidad es "uno de los bancos más importantes del mundo". "Estoy seguro que si no estuviese Peter Lim al frente del Valencia no financiaría, eso con claridad", advirtió. "Están interviniendo en financiaciones en clubes como el FC Barcelona, el Sevilla o el Betis, y además a tipos de interés muy competitivos y por eso se está introduciendo muchísimo en el ámbito del deporte en general, no solo aquí", añadió al respecto. Tebas puntualizó que "parte de la financiación que va a hacer Valencia es para terminar el estadio". "Tiene 80 millones de los fondos de 'CVC' que los tenemos nosotros y esperemos que podamos empezar a darlos para que lo termine. Y sospecho también para refinanciar deuda porque si la tienes y viene un banco y te ofrece refinanciar con mayores plazos de pago y a un menor tipo de interés, cualquier ciudadano lo haría. No hay que asustarse, eso no supone ni mayor endeudamiento ni una situación mejor o peor", sentenció.

