Ellen DeGeneres habla de su experiencia en terapia para lidiar con el odio, tras escándalo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 sep (EFE).- La comediante Ellen DeGeneres habló en un especial de comedia de Netflix sobre su experiencia en terapia para poder lidiar con "el odio" que recibió después de haber sido "cancelada" por acusaciones de crear un ambiente tóxico de trabajo en su programa de televisión.

"Estuve en terapia durante un tiempo tratando de lidiar con todo el odio que me llegaba. No era una situación común para un terapeuta", dijo DeGeneres en el especial 'For Your Approval' estrenado este martes en la plataforma de "streaming".

La conductora explicó que su terapeuta le preguntaba por qué creía que "todo el mundo" la odiaba y que su respuesta era que medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post publicaban constantemente noticias negativas sobre ella.

"Creo que Elmo puede haber dicho algo recientemente en un episodio de 'Sesame Street'", bromeó.

En 2020, 'The Ellen DeGeneres Show' y su conductora estuvieron envueltos en una polémica cuando Warner Media contrató los servicios de una investigación independiente para el programa de entrevistas, después de conocer varios testimonios que denunciaban una cultura laboral 'tóxica', acoso profesional y racismo en el equipo.

En 2022, tras dos años sumergida en escándalos, el programa de gran audiencia finalmente concluyó después de 19 temporadas.

'For Your Approval' fue anunciado por Netflix como el último especial de "stand-up" de DeGeneres y prometía responder "las preguntas" que todos le hacían a la conductora: "sí, voy a hablar de ello", decía el comunicado.