Carmen Almoguera se desmarca de las declaraciones de Paola Olmedo contra su madre

Siguiendo los pasos de José María Almoguera tras su entrevista en '¡De Viernes!' revelando el motivo por el que rompió su relación con su madre Carmen Borrego, Paola Olmedo ha roto su silencio y ha concedido una larga entrevista a 'TardeAR' arremetiendo contra la que fuera su suegra. Dolida y sin ocultar su enfado, la esteticien confiesa que hay cosas que nunca va a perdonar y, asegurando que nadie la ha hecho nunca tanto daño, insiste en que no sabía nada de la exclusiva en la que la hija de María Teresa Campos anunció que iba a ser abuela. Reconociento que está muy decepcionada con José María, Paola desvela que intentó en muchas ocasiones que se sentase a hablar con su madre pero él no quiso, afirmando que en la familia Campos hay un gran problema de comunicación. "Es muy fácil decir 'yo no voy a hablar', pero sí insinuar. Si quieres ejercer de abuela, no hables, actúa", sentencia, dejando la puerta abierta a una posible conversación con Carmen para que pueda tener relación con su nieto a pesar de no hablarse con su hijo. Reproches de Paola a los que la hija de Carmen, Carmen Rosa Almoguera, ha reaccionado con absoluta indiferencia. Después de varios días teletrabajando para evitar a las cámaras, la sobrina de Terelu Campos ha regresado a la oficina haciendo oídos sordos a las preguntas sobre las últimas declaraciones de su hermano José María y de su excuñada. Pero a pesar de su silencio su sonrisa deja entrever que no le han afectado en absoluto los dardos de Paola a su madre.

