Muere a los 103 años Amadou Mahtar Mbow, primer director general africano de la Unesco

Dakar, 24 sep (EFE).- El académico y político senegalés Amadou Mahtar Mbow, primer africano en ejercer como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), falleció la pasada noche a los 103 años.

"Amadou Mahtar Mbow acaba de dejar este mundo del que fue sirviente toda su vida. Es uno de los aquellos que tuvo una vida útil para la humanidad. A sus 103 años ya puede descansar en paz", informó el reconocido periodista senegalés Mademba Aas Njaay en su cuenta de la red social X.

Mbow empezó a trabajar en la Unesco en 1953 hasta que se convirtió en su director general en 1974, puesto que desempeñó hasta 1987, cuando le sucedió el español Federico Mayor Zaragoza, quien lo describió hace años como "un gran caballero de este mundo".

Su mandato estuvo marcado por un alejamiento de las tendencias eurocéntricas y el fomento de la diversidad de experiencias y culturas.

Amadou Mahtar Mbow nació en la capital senegalesa, Dakar, el 20 de marzo de 1921.

Tras realizar estudios superiores en la Universidad de la Sorbona de París, regresó a Senegal para enseñar Geografía e Historia.

Fue ministro de Educación Nacional (1966-1968) y titular de Cultura y Juventud (1968-1970), entre otras responsabilidades.

El exdirector general de la Unesco participó también en el diálogo nacional que se desarrolló en Senegal entre 2008 y 2009, impulsado por la oposición.

"No hay situaciones en la vida de un pueblo que no puedan cambiar. Todo puede cambiar, pero nada cambiará sin el esfuerzo de la voluntad de todos aquellos cuyo destino está en juego. Nuestro destino no está inscrito en ninguna fatalidad. Depende de nosotros forjarlo para nosotros mismos y para el futuro de nuestros hijos y nietos", declaró entonces.

Senegal festejó el centenario de Amadou Mahtar Mbow en marzo de 2021, con el apoyo del entonces jefe del Estado, Macky Sall.

El evento estuvo marcado por la celebración de una conferencia internacional y una exposición sobre la vida y obra del profesor.

El actual presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, afirmó este martes desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, que se enteró allí "con profunda emoción" del fallecimiento de Mbow, a quien definió como "gran defensor del multilateralismo".

"Es uno de los patriarcas de la Nación Senegalesa que falleció dejando un legado inestimable, marcado por su lucha por la justicia educativa y cultural global", subrayó Faye.

"Que su sabiduría y compromiso -agregó- sigan inspirando a África y al mundo. Paz a su alma". EFE

