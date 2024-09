La ONU cree que Israel trata de "limitar" la cobertura regional tras el cierre de Al Yazira en Ramala

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha expresado que Israel trata de "limitar" la cobertura mediática de la región tras el cierre durante 45 días de la oficina de la cadena de televisión qatarí Al Yazira en la ciudad cisjordana de Ramala. "Creo que esto se enmarca en un panorama más amplio de limitación de la cobertura mediática de lo que está ocurriendo en la región, incluida Gaza, donde vemos que no se permite la entrada a periodistas internacionales a menos que entren con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde el norte y, francamente, es un reflejo de una tendencia que hemos visto en todo el mundo sobre obstaculizar el trabajo de los periodistas", ha expresado durante una rueda de prensa. En ese sentido, se ha mostrado "extremadamente preocupado" por el suceso en el que un grupo de militares israelíes irrumpieron en la madrugada del domingo en las instalaciones de Al Yazira, y ha recordado que las autoridades israelíes hicieron lo propio con la oficina de la misma cadena en Jerusalén. Dujarric también ha expresado que "los ojos y los oídos de los medios de comunicación" son necesarios para "hacernos una idea" de lo que ocurre en zonas de conflicto, y ha apuntado al ejemplo de la guerra de Sudán, "donde casi no hay periodistas y literalmente no sabemos lo que está pasando excepto por las historias de terror que escuchamos". Poco antes, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que este hecho se trata de "una muy mala noticia" que "ciertamente" tiene "que condenarla". "Israel ha impuesto en Gaza el apagón más largo en una guerra de la historia. Al Yazira está pagando un alto precio por el número de periodistas asesinados. Y esto es algo que todo el mundo ha estado condenando. Pero créanme, no tengo ninguna capacidad para hacer que este comportamiento cambie", ha señalado. El cierre de la oficina fue retransmitido en directo por la cadena y confirmado por su responsable, Ualid al Omari, quien denunció que militares israelíes "fuertemente armados y enmascarados" entraron en el edificio y le entregaron la orden sin explicar los motivos de dicha decisión. Más tarde, señaló que se acusa a Al Yazira de "incitar al terrorismo". Al Yazira ha denunciado esta medida como un "último intento de restringir la cobertura informativa" que está realizando de la ofensiva militar contra Cisjordania y Gaza, después de que en mayo el Gobierno de Benjamin Netanyahu le prohibiera informar desde territorio israelí al considerar sus emisiones como un ataque a la integridad del Estado y un mecanismo de propaganda del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

