El presidente de Portugal anticipa una "crisis política y económica" si no hay Presupuestos

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha advertido de que el país se asoma a "una crisis política y económica" si los grupos políticos no se ponen de acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2025, si bien ha evitado aclarar si convocaría o no elecciones anticipadas. El Partido Social Demócrata (PSD) ostenta el Gobierno pero no cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea de la República, por lo que necesita que otras formaciones le ayuden en este primer gran reto legislativo. Rebelo de Sousa ha dado por hecho que "todos han entendido" ya la importancia de llegar a un consenso, informa la agencia Lusa. En este sentido, ha considerado "una buena noticia" que exista fecha ya para la reunión del primer ministro, Luis Montenegro, con el líder del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que se verán el próximo viernes. Espera que sea un primer paso hacia "el mejor camino para Portugal"; "no para el partido 'a' o el partido 'b'". Las dos principales formaciones se han cruzado reproches por la supuesta reticencia del rival a fijar una reunión de líderes. Portugal intenta alejar el fantasma de las que serían sus terceras elecciones en cuatro años, en un escenario en el que la ultraderecha de Chega ya ha dejado claro que no apoyará las cuentas públicas si no hay medidas concretas en asuntos como inmigración.

