Agenda gráfica para el día 23 de septiembre de 2024

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 23 de septiembre de 2024: NACIONAL --09.00 horas. En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en el acto de inauguración de las Jornadas Regionales del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), en la sede del Ministerio. --09.30 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hace entrega de una nueva bandera nacional a la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid donada por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la Semana Naval. --09.30 horas. En Sevilla, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene un encuentro con los portavoces de los grupos políticos del Parlamento. Los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio de cada encuentro. A las 9,30 horas, Moreno se reúne con el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Seguidamente, a las 10,15 horas, hace lo propio con la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Posteriormente, a las 11,00 horas, el presidente mantiene un encuentro con el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira. Tras ello, a las 11,45 horas, se reúne con la portavoz del PSOE-A, María Márquez. Por último, a las 12,30 horas, Moreno hace lo propio con el portavoz del PP-A, Toni Martín. Una vez concluida la ronda de reuniones, comparece el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. --09.30 horas. En Sevilla, quinta edición del 'Boot Camp' que el Programa Intensivo de Formación en Tecnologías Exponenciales y Creación de Startups 'Sputnik' celebra en el Cartuja Center. --10.00 horas. En Málaga, las consejeras de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visitan las viviendas del Hogar San Carlos. --10.00 horas. En Sevilla, encuentro informativo sobre la 'Estrategia del Sueño Saludable en Andalucía'. --10.00 horas. En Valencia, foto empresarial y de representantes de la sociedad civil y atención a medios para reivindicar el Corredor Mediterráno. --10.30 horas. En Madrid, el expresidente del Gobierno José María Aznar inaugura el 'Campus FAES 2024' en una charla con el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos y el exasesor de seguridad de Estados Unidos John Bolton. --11.00 horas. En Sevilla, inauguración del primer foro de alcaldes sobre innovación pública organizado por la Sociedad de Informática Inpro de la Diputación Provincial. --11.00 horas. En Barcelona, rueda de prensa del portavoz de los Comuns, Joan Mena --11.00 horas. En Zaragoza, el Rey preside el acto de apertura del Curso Universitario 2024/2025 en la Universidad de Zaragoza. --12.00 horas. En Marbella (Málaga), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, visita las obras de ampliación y mejora de la desaladora. --12.00 horaas. En Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. --12.30 horas. En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), el presidente de la Diputación, Javier Fernández, visita el Ayuntamiento --13.00 horas. En León, el ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska, preside en el Centro Penitenciario de León la celebración de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias --17.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el Centro Comercial de La Vaguada con motivo del 40 aniversario de su apertura. --17.30 horas. En Barcelona, el presidente de la Generalitat Salvador Illa y el conseller de la Presidencia Albert Dalmau se reúnen con la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas --16.30 horas. En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y la directora general de SEPES, Leire Iglesias, ofrecen un briefing para presentar y explicar las diferentes acciones que realiza la SEPES Entidad Pública del Suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), cuyo objetivo es habilitar más de 184.000 nuevas viviendas en alquiler social o a precios asequibles. --19.15 horas. En Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de presentación del proyecto de recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Altadis (Vera Sevilla). CULTURA --10.25 horas. En San Sebasián, photocall de la película 'The end', protagonizada por Tilda Swinton, en el Festival de San Sebastián --11.10 horas. En San Sebastián, entrevista con Joshua Oppenheimer por su película 'The end' --13.25 horas. En San Sebastián, photocall de la película 'Tardes de soledad' de Albert Serra en el Festival de San Sebastián --13.55 horas. En San Sebastián, rueda de prensa de la película 'Tardes de Soledad' en el Festival de San Sebastián --18.30 horas. En San Sebastián, rueda de prensa de la película 'The end' en el Festival de San Sebastián INTERNACIONAL --En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania. --En Tel Aviv/Gaza, evolución de la guerra en Gaza. Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/

