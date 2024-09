Trabajo y agentes sociales retoman el martes la negociación para recortar la jornada semanal a 37,5 horas

El Ministerio de Trabajo retomará el próximo martes, 24 de septiembre, las negociaciones con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para rebajar la jornada laboral semanal desde las 40 horas actuales a 37,5 horas, según indicaron a Europa Press en fuentes de los negociadores. Este encuentro estaba previsto que se celebrara el pasado 19 de septiembre, pero un viaje a Barcelona de dos días del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para acompañar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, motivó que la convocatoria de la mesa se aplazara al día 24. En dicho viaje, Díaz se reunió con el presidente de la patronal catalana Foment, Josep Sánchez-Llibre, con Pimec y con otros representantes del sector empresarial catalán, a los que expuso que el plan del Gobierno de coalición para reducir la jornada laboral permitirá ganar productividad. La última reunión de los negociadores tuvo lugar el pasado 9 de septiembre, cuando Trabajo llevó a la mesa de diálogo social una nueva propuesta para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a aplicar la rebaja de jornada cuando ésta entre en vigor. En concreto, el secretario de Estado de Trabajo, que es quien está liderando las negociaciones en esta mesa de diálogo social, propuso a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme la puesta en marcha de un plan de acompañamiento a pymes, denominado 'Pyme 375', que incluye bonificaciones para los nuevos empleos indefinidos que se generen como consecuencia de la reducción de jornada. Esas bonificaciones irían dirigidas a aquellos contratos de trabajo que efectúen las pymes para completar el tiempo que dejan libre las plantillas cuando la jornada se reduce. Así, "la reducción de jornada no sólo será un elemento que nos permita incrementar la productividad, el bienestar de trabajadores y empresarios, sino que también permitirá crear empleo", aseguró Pérez Rey tras la última reunión. El objetivo de este plan, según Trabajo, es conseguir que la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales llegue a todas las pymes y no sólo a algunos sectores "privilegiados", como la banca o las telecos, pues es en las pymes donde se concentra la mayor parte del empleo en España, al suponer el 90% del tejido empresarial. "Tenemos casi un millón y medio de empresas que tienen menos de diez trabajadores y que dan empleo a casi tres millones y medio de trabajadores. Queremos que estas pequeñas empresas se incorporen a la reducción de jornada y que, por lo tanto, sus trabajadores tengan derecho a trabajar menos y mantener su salario", destacó al respecto Pérez Rey. El plan propuesto, sobre el que deben pronunciarse sindicatos y patronal, incluye formación especializada a las empresas para ayudarles a completar ese tránsito hacia las 37,5 horas semanales y para que puedan ejecutar correctamente el nuevo registro horario que quiere impulsar Trabajo. "Los centros de orientación y empleo que han sido financiados gracias al despliegue de los fondos europeos, van a asesorar, acompañar y formar a los empresarios, a los pequeños empresarios, para que tengan capacidad de reducir la jornada y que lo puedan hacer de la mejor manera posible", explicó Pérez Rey, que también avanzó que se lanzarán guías técnicas para ayudar a aplicar la reducción de jornada en los distintos sectores económicos. Trabajo sigue proponiendo que uno de los elementos en los que puede pivotar la reducción de jornada sea la distribución irregular de las horas de trabajo, pues ello podría ayudar a algunos sectores a aplicar esta medida. Eso sí, ha dejado claro que distribuir irregularmente la jornada no supone incrementarla ni hacer horas extraordinarias, sino concentrarla en aquellos momentos en los que las empresas tienen una mayor necesidad de producción. Con la propuesta del plan 'Pyme 375', abierto a las incorporaciones de patronal y sindicatos, se completa ya el perímetro de la negociación de esta mesa de diálogo social, que incluye, además de la reducción de la jornada, el derecho a la desconexión digital y la mejora del registro horario para convertirlo en un instrumento electrónico, accesible para la Inspección de Trabajo. El Ministerio se comprometió a enviar por escrito su propuesta, incluyendo este nuevo plan para pymes, a fin de que los agentes sociales pudieran hacer sus consideraciones oportunas en la reunión prevista para este partes. No obstante, ya ha habido algunos pronunciamientos tanto desde la CEOE como por la parte sindical. CEOE CRITICA EL "INTERVENCIONISMO" DEL GOBIERNO Desde la patronal CEOE, fuentes consultadas por Europa Press, indicaron que, aunque valorarán la propuesta escrita del Ministerio, a priori, consideran que "ahonda en el intervencionismo de las relaciones laborales y el desprecio a la negociación colectiva". La organización que preside Antonio Garamendi critica que se pretenda que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se convierta en asesor de las pymes para la reducción de la jornada "cuando no es capaz de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral, como si no hubiera ya despachos, consultoras y empresas cualificadas para ello". Por otro lado, CEOE tacha el plan de ayuda a la pyme planteado por Trabajo de "absolutamente impreciso" y considera que, en sí mismo, "implica el reconocimiento de que sus continuos anuncios están frenando la creación de empleo". CCOO Y UGT SE MOVILIZAN PARA PRESIONAR A CEOE Por su lado, UGT y CCOO han asegurado que mantendrán las movilizaciones anunciadas para reclamar la reducción de jornada porque la patronal sigue posicionándose "en contra" de llevar el tiempo de trabajo a las 37,5 horas semanales. "Vamos a ir incrementando las movilizaciones, vamos a ir incrementando la tensión para conseguir algo que nos parece justo, pero que, además, es algo que demanda la sociedad española", han advertido. El primer hito de estas movilizaciones será la que ambas organizaciones han convocado para el próximo día 26 de septiembre ante las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia de España para reivindicar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. "La actitud de CEOE sigue siendo la de negar que España necesite una reducción legal del tiempo de trabajo. Es una tomadura de pelo al marco del dialogo social", denuncian los sindicatos, que sospechan de que la patronal "tiene información" de que la reducción de jornada no sería aprobada por el Parlamento. "En un primer momento, ante una posible mayoría parlamentaria para cambiar la ley, CEOE mostró intención de negociar", señaló el pasado viernes Pepe Álvarez, que añadió que ahora, tras reunirse con Junts, los empresarios tratan de impedir que se reduzca el tiempo de trabajo en España. "Tenemos alguna información de esas reuniones --CEOE y Junts--, cosa curiosa en un país realmente curioso", ironizó.

