El español Alex Rins será baja para el resto del gran premio italiano

Madrid, 21 sep (EFE).- El español Alex Rins (Yamaha YZR M 1) será baja para el resto del Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP debido a una gripe persistente, según ha confirmado el equipo Yamaha.

En una escueta nota de prensa, el equipo reconoce que "después de sufrir ayer fiebre alta y perderse la sesión de entrenamientos, el español ha disputado esta mañana la FP2, pero pronto se ha quedado sin aliento y tras una conversación con el Director Médico de MotoGP, el doctor Ángel Charte y su equipo, Alex Rins renunció a seguir en competición con el objetivo de recuperarse completamente antes del próximo Gran Premio de Indonesia, la semana que viene".

"Esta mañana me sentía mucho mejor, y quería intentar subirme a la moto y salir a la pista, pero enseguida me he dado cuenta de que no estaba bien, porque me costaba respirar y tras recibir la visita de Ángel Charte, que me aconsejó que no volviera a subirme a la moto y me sometiera a un tratamiento para estar listo y al ciento por ciento para Indonesia, hemos decidido no correr en Misano", señaló Alex Rins en la citada nota. EFE

