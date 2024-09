Operado con éxito el embajador iraní en Líbano tras resultar herido por la explosión de un 'busca' en Beirut

El embajador de Irán en Líbano, Motjaba Amani, se ha sometido este viernes a una operación ocular tras resultar herido el martes a causa de la explosión de su 'busca', en medio de la oleada de estallidos de dispositivos de comunicación en territorio libanés y sirio, achacada a Israel. Según ha detallado la Embajada iraní en Beirut, Amani ha sido sometido a una "pequeña cirugía en el ojo" y con tratamiento y "un corto periodo de recuperación", el embajador podría recuperarse por completo y regresar a su puesto de trabajo en Líbano, de donde fue evacuado en la víspera. "A pesar de la lesión, el señor Amani gestiona los asuntos de la Embajada y la actividad normal de la Embajada iraní y de los diplomáticos Líbano continúa con fuerza", ha añadido la misión diplomática iraní en su perfil oficial en la red social X. El diario 'The New York Times' publicó esta semana unas informaciones dadas por fuentes de la Guardia Revolucionaria iraní que apuntaban que el 'busca' de Amani sonó durante unos segundos antes de que se produjera la explosión, que le habría provocado daños en los ojos. Cerca de 40 personas han muerto y otras casi 3.000 han resultado heridas entre el martes y el miércoles por explosiones de miles de dispositivos de comunicación vinculados al partido-milicia Hezbolá, objetivo de un aparente ataque israelí. Según las primeras investigaciones, estos dispositivos llevaban oculta una carga explosiva. El carácter indiscriminado de este ataque, que quedó palpable con explosiones en lugares ajenos al ámbito militar o con gran afluencia de gente, ha sido criticado por Naciones Unidas, cuyo secretario general, António Guterres, ha instado a no utilizar como armas objetos civiles, sin que Israel se haya pronunciado al respecto. El repunte de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --un grupo apoyado por Irán que cuenta con un importante peso militar y político en Líbano-- han hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo. En este contexto, el Ejército de Israel presentó la semana pasada a Estados Unidos sus "planes operativos" respecto a Líbano.

Compartir nota: Guardar Nuevo