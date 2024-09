El artista Pedro G. Romero, Premio Nacional de ArtesPlásticas 2024

El artista Pedro G. Romero ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas, a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha destacado al artista "por una trayectoria consolidada cuya obra artística, intelectual y material, abarca múltiples campos de sentido y formatos aparentemente opuestos (escultura, cine, producciones archivísticas, performances, etc.), integrando las prácticas curatoriales y de investigación en su quehacer artístico". Además, el jurado ha señalado que, en su obra, "Pedro G. Romero logra atender, rescatar y reinsertar en nuestra esfera pública la cultura popular en sus expresiones más ingobernables, investigando de manera genealógica las manifestaciones estéticas y simbólicas de aquellas comunidades a las que se les hurtó o no se les reconoció un espacio de representación. Sus metodologías han abierto nuevos campos en las prácticas artísticas más allá de la crítica institucional". El jurado ha considerado asimismo "los hitos destacados en su carrera el pasado año 2023, con exposiciones referenciales como 'popular' (octubre 2023 - abril 2024), IVAM, Valencia, 'A de Archipiélago' (junio - septiembre 2023), en Es Baluard, Palma de Mallorca o piezas fílmicas como 'Lo que va por debajo' (2023-2024) MACBA, Barcelona". También resalta, de entre todos los proyectos del artista, el 'ARCHIVO FX', un fondo documental y "una máquina de pensar" a partir de las imágenes de la iconoclastia en España entre 1845 y 1945, entroncándolas con las vanguardias. "Las cuestiones de estética, conocimiento y violencia han interesado a Pedro G. Romero desde siempre y se han materializado en multitud de obras y exposiciones como 'Tratado de Paz', 2016. Su otro proyecto de largo recorrido es 'Máquina P.H.', que logrado ampliar el campo del arte con la introducción de las potencias del gesto, el cuerpo, el lenguaje y la música, de lo flamenco con claves totalmente novedosas. El giro performativo en nuestro país no puede entenderse sin su trabajo", añade Cultura en un comunicado. Finalmente, el jurado ha expresado que Romero "trabaja transformando estructuras de conocimiento, formas de presencia y acción en el mundo, en la comunidad, con los otros, con muchos otros, generalmente excluidos de la forma social hegemónica. Asimismo, ha incorporado una sensibilidad feminista desde un pensamiento de lo popular y lo invisibilizado". El premio reconoció en su pasada edición a Teresa Lanceta, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Rogelio López Cuenca, Dora García, José María Yturralde, Àngels Ribé, Ángel Bados, Ángela de la Cruz o Juan Hidalgo, entre otros.

