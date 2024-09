Simeone: "Esta Champions invita a todos a apostar por ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó la "ilusión" que les supone volver a competir en la Liga de Campeones, una competición que estrena un formato donde ve "todo positivo" y donde hay una mayor obligación por "ganar", lo que espera hacer este jueves en el Cívitas Metropolitano ante un RB Leipzig que ha ofrecido "dos versiones" de juego durante esta temporada igual de peligrosas. "Veo todo positivo (del nuevo formato). Hay que ganar, sumar puntos, no importa contra quién te toque. Los ocho primeros de esta liga en 24 puntos acabaran de los 20 para arriba, ese es el número exacto. Ya vimos como empezaron los equipos fuertes y nos invita a todos a apostar por ganar", señaló Simeone en rueda de prensa. Por ello, opina que se va a ver una Champions "más entretenida para la gente porque los equipos necesitan ganar". "Los empates te sirven, pero hasta cierto punto. Habrá que competir fuerte porque todos los equipos son complejos, difíciles, importantes. Cualquier rival ha crecido muchísimo en Europa y, evidentemente, generará dificultades", subrayó. Con todo, afrontan ilusionados esta nueva andadura, "el año número 13" en el que el equipo rojiblanco compite en la máxima competición de clubes de forma consecutiva. "Creo que para los hinchas del Atlético de Madrid y para el club ha sido un paso enorme. Cada día nos tenemos que poner a la altura, exigirnos más nosotros, sabiendo las dificultades que tiene esta competición y no saliendo del partido a partido", advirtió. "Es una ilusión volver a competir en la Champions. Me imagino un estadio con muchas ganas de ver esta competición y a su equipo nuevamente en un campeonato importante como es la Champions. Ojalá que nosotros podamos transmitirle desde abajo toda la energía y la ilusión que estamos contando", añadió al respecto. A nivel individual, habló de Julián Álvarez, "un chico noble, trabajador, que seguramente tiene muchísimas cosas importantes" que dar al equipo. "Tuvo unas vacaciones cortas, con los Juegos Olímpicos, la Copa América, el revuelo de me voy y me quedo en el City, y luego llegar al Atlético, empezar a jugar con poco entrenamiento, irse con Argentina y volver", relató. Por ello, para el 'Cholo' "no es fácil" para su compatriota, al que "hay que ayudar". "Por suerte, tiene un grupo de compañeros que están trabajando muy bien y a él le necesitamos de la mejor manera. Le vamos a exigir siempre lo que nos puede dar y ojalá que sea el primer gol aquel que vimos el otro día de los muchos que puedan llegar", deseó de 'La Araña'. También ve "muy bien" a otro jugador "importante" como Alexander Sorloth "juegue 10, 20, 70 ó 90 minutos" y que es "diferente" al resto de los delanteros. "Le necesitamos de la manera en la que está jugando. Ha tenido situaciones de gol casi todos los partidos que ha jugado y necesitamos que logre estar más contundente en ese final de jugada, pero él será el primero que sabe que lo tiene que tener porque lo tiene", indicó. El Atlético comenzará su andadura en la nueva liga de la Champions ante un RB Leipzig que "trabaja muy bien" y que ha ofrecido "diferentes" estilos. "Con el Bayer, jugó bajo y salió al contragolpe con gente muy rápida ofensivamente. Con el Union Berlin, atacó todo el partido porque tiene una ataque importante, con mucha gente veloz de la mitad del campo hacia arriba, y con gente defensivamente alta, fuerte, saltando continuamente a presionar", detalló. "Hemos visto las dos versiones, una atacando, presión tras pérdida, refugiar en un partido, y hemos visto la otra, que también obviamente lo ha hecho muy bien, refugiándose y saliendo de contragolpe con el Leverkusen", sentenció el técnico rojiblanco.

