Conchita Martínez: "¿Rafa Nadal en las Finales de la Davis? Sería la gran fiesta"

Madrid, 16 sep (EFE).- La directora de las Finales de la Copa Billie Jean King, la española Conchita Martínez, acogería con gran ilusión la presencia de Rafael Nadal en las Finales de la Copa Davis de Málaga que durante unos días coinciden, en el mismo escenario y también en noviembre, con las del evento femenino.

"Podría ser, podría ser. He leído alguna declaración de David Ferrer que por qué no.. Entonces, bueno, entonces esto ya sería, vamos, la gran, la gran fiesta. Podría ser; ya nos han representado en las Olimpiadas tanto Carlos como él, en el dobles y quién te dice que no, que no quiera estar ahí. Y para ayudar al equipo a luchar por la Ensaladera otra vez", dijo a la Agencia EFE Conchita Martínez ante la posibilidad abierta el domingo tras la clasificación de España en Valencia.

Martínez, ganadora de Wimbledon en 1994, con cinco títulos de la Copa Billie Jean King y tres medallas olímpicas, asegura que Rafa Nadal está "tomando su tiempo" y que lo que decida "estará bien hecho".

"Está claro que se está tomando su tiempo y está decidiendo. Está escuchando a su cuerpo y a su cabeza. En estos momentos cree conveniente tomarse más tiempo y está en todo su derecho porque lo ha dado todo por este deporte y nos ha dado muchísimas alegrías. Así que una vez más que se tome todo el tiempo que necesite y haga lo que haga bien hecho va a estar", subrayó Conchita Martínez, que considera como "ley de vida", el próximo adiós del conocido como Big Three en el tenis masculino.

"Bueno, es ley de vida. Ha habido también otros grandes jugadores como Andy Murray, como Stanislas Wawrinka, Juan Martín del Potro.. ha habido muchos pero la verdad es que los números de Novak Djokovic, de Rafa Nadal o Roger Federer es algo que era impensable. Si te lo dicen antes de que lo lograsen no lo crees. Estoy impresionada también con las actuaciones de Alcaraz. Un jugador tan joven que haya conseguido tanto tan pronto. Es impresionante y lo tenemos para rato", dijo a EFE.

"Alcaraz derrocha alegría y pasión y eso es algo que vale mucho porque si eres apasionado en algo y trabajas bien seguro que los resultados llegan. Y así ha sido con Alcaraz y también con Sinner y no hay que olvidarse de otros como Alexander Zverev o algún otro", indicó Conchita Martínez. EFE

apa/ism