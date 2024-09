Acusan a sospechoso de atentar contra Trump de violar ley armas

(Bloomberg) -- El sospechoso del supuesto intento de asesinato del expresidente Donald Trump fue acusado el lunes de violar las leyes federales de armas.

Ryan Routh, de 58 años, fue acusado de posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y de posesión y recepción de un arma de fuego con el número de serie borrado, según una denuncia penal presentada ante un tribunal federal en Florida.

Es posible que estos sean solo los cargos iniciales presentados contra Routh, quien fue arrestado por la policía el domingo a las afueras del Trump International Golf Club en West Palm Beach. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dijo que está investigando el incidente como un posible intento de asesinato contra Trump.

La denuncia penal permite a las autoridades mantener a Routh bajo custodia a la espera de una acusación formal, que se espera que se presente el 30 de septiembre. En ese momento podrían añadirse cargos adicionales.

El incidente ocurrió mientras Trump, el candidato republicano a la presidencia, estaba jugando al golf.

Según la denuncia penal, un agente del Servicio Secreto vio lo que parecía ser un rifle que sobresalía de una hilera de árboles en el campo de golf el domingo. El agente disparó en esa dirección.

Routh fue detenido tras ser perseguido en un vehículo por la policía.

Los investigadores determinaron que Routh había sido condenado anteriormente en diciembre de 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva y en marzo de 2010 por múltiples cargos de posesión de bienes robados, según la denuncia. Ambas condenas se produjeron en Carolina del Norte.

El cargo federal de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto conlleva una pena máxima de 15 años de prisión. El cargo de número de serie borrado se castiga con hasta cinco años de cárcel.

El caso es US v. Routh, 24-mj-08441, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Florida

Traducido por Silvia Martínez.

