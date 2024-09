El Ejército israelí investiga el lanzamiento de octavillas instando a evacuar zonas en el sur de Líbano

Las Fuerzas Armadas de Israel han abierto una investigación sobre el lanzamiento de octavillas en zonas del sur de Líbano instando a la población civil a abandonar el lugar y que habrían sido lanzadas por las propias fuerzas israelíes sin la autorización de la cúpula militar. El comandante de la 769ª Brigada Regional Hiram, el coronel Avi Marciano, sería el responsable de este lanzamiento de octavillas, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'. Fuentes oficiales militares se han distanciado de este tipo de medidas y han subrayado que no se ha emitido ninguna orden de evacuación para la población civil del sur de Líbano. Los papeles fueron lanzados con un pequeño dron militar israelí sobre la región de Wazzani, cerca de la frontera con Israel, e instan a los civiles a evacuar hacia el norte antes de las 16.00 horas debido a la actividad de las milicias de Hezbolá en esta zona. Las Fuerzas Armadas han informado de actividad de Hezbolá en la zona, concretamente del lanzamiento de varios proyectiles contra territorio israelí en los últimos meses.

