García Pimienta: "Hoy lo importante era ganar"

Sevilla, 14 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, reconoció este sábado, tras el triunfo 1-0 con el que se impusieron al Getafe en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el primero del curso, que "hoy lo importante era ganar".

"Lo hemos hecho con buen juego y ocasiones después de que nos puso nervioso su primera ocasión y sufriendo con uno menos. Le agradezco el comportamiento a la afición, sobre todo en los últimos minutos. Esta victoria va para ellos”, comentó.

El técnico barcelonés precisó que "ganar cuesta y ha sido un partido completo, salvo en la ocasión de Uche, ya que sus ocasiones fueron gracias a errores puntuales muy graves".

"El equipo ha sabido sufrir con uno menos y por eso la victoria tiene mucho valor. De haber estado más acertados, se habría ahorrado el sufrimiento la gente, pero ganar era necesario tras cuatro semanas sin hacerlo, aunque hay que seguir porque no hemos hecho nada”, relató.

García Pimienta se refirió a Jesús Navas, autor del tanto sevillista y el mas destacado del partido, y desveló que hace dos días el doctor del club le transmitió que "Jesús le había llamado y que no podía caminar por un dolor en la cadera".

"Hoy me ha dicho que estaba para jugar. Lo ha hecho muy bien y, de haber marcado el segundo, no le habría quitado. Es un ejemplo para todos. Siempre da el máximo nivel. Espero que su cadera le permita aguantar toda la temporada. A ver si le convencemos”, subrayó.

Preguntado por Isaac Romero y su falta de gol este curso, recalcó que se quita "el sombrero con Isaac, se deja la vida, es un encanto, ha ganado duelos a defensas más grandes. Cuando meta la primera, meterás todas. Gracias a él, el equipo juega mejor".

De las acciones polémicas en el área de Getafe, un posible penalti por mano y la segunda tarjeta a Juanlu por simular un penalti, dijo que nos las habían visto por televisión.

"Me dicen que la mano es clara. Hace dos semanas nos pitan mano por una mano de Isaac. Lo malo es que no sabemos cuándo no es penalti. ¿La amarilla de Juanlu?, el colegiado puede decir que no es penalti, pero no es segunda amarilla”, afirmó.

También se refirió a la lesión del central brasileño Marcao Teixeira, quien tuvo que ser retirado en camilla con un golpe en la cabeza, y explicó que “tiene un golpe en la nariz. Estaba sangrando y tienen que hacerle prueba", aunque confió en que "no tenga la nariz rota" y precisó que estaba "consciente y tranquilo". EFE

1010205

lhg/agr/sab