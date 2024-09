Taiwán condena ataque de ‘hackers’ prorrusos contra instituciones y empresas de la isla

Taipéi, 13 sep (EFE).- El Gobierno taiwanés condenó este viernes los ciberataques lanzados por un grupo de ‘hackers’ prorrusos contra instituciones y empresas de la isla, entre ellas la bolsa de Taiwán, la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadísticas y el conglomerado Mega Financial Holding.

En declaraciones difundidas por la agencia estatal de noticias CNA, la portavoz gubernamental Michelle Lee aseguró que el Ejecutivo rechaza “energéticamente” el “acoso cibernético injustificado” contra Taiwán perpetrado, presuntamente, por ‘NoName057’, un grupo de ‘hackers’ prorrusos surgido tras la invasión de Ucrania.

A lo largo de esta semana, este grupo lanzó varios ataques de denegación de servicio (DDoS) contra sitios web de la isla, incluyendo organismos de transporte y oficinas tributarias locales, de acuerdo a CNA.

En la tarde del jueves, los sitios web de la Bolsa de Valores de Taiwán, la Dirección General de Presupuesto, el grupo Mega Financial Holding y el Banco de Chang Hwa sufrieron caídas en sus servicios, algo confirmado posteriormente por el Ministerio de Asuntos Digitales (MODA), que relacionó estas perturbaciones con ataques DDoS.

En este contexto, el Gobierno taiwanés ha solicitado al Departamento de Seguridad de la Información del MODA “que siga de cerca la situación y ayude a las agencias gubernamentales a reforzar conjuntamente las medidas de protección y respuesta” ante estos ataques, señaló la portavoz del Ejecutivo.

Según la empresa de ciberseguridad Radware, citada por el periódico local Liberty Times, esta serie de ataques habrían surgido como represalia por las recientes afirmaciones del presidente de Taiwán, William Lai (Lai Ching-te), quien sugirió que China debería reclamar las tierras cedidas a Rusia en el siglo XIX.

“La intención de China de atacar a Taiwán y anexar Taiwán no se debe a lo que diga o haga una persona o partido político en particular (...). Si realmente se trata de integridad territorial, ¿por qué no recuperan la tierra cedida y ocupada por Rusia en el Tratado de Aigun?”, aseveró Lai en una entrevista, refiriéndose al tratado suscrito por la dinastía Qing en 1858 que cedió alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados de territorio a Rusia.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, y reproducido por Liberty Times, ‘NoName057’ aseguró que estas declaraciones reflejaban la “realidad virtual” en la que está inmersa Taiwán, y que el control de Pekín sobre la isla era sólo “cuestión de tiempo”.

Este grupo de ‘hackers’ ha perpetrado varios ataques contra países que apoyan a Ucrania, dañando sus sectores financieros, infraestructura pública, servicios de información y medios de comunicación.

Taiwán sufre continuos ataques cibernéticos desde el extranjero: el MODA detectó más de 64.000 ciberataques contra organismos gubernamentales el pasado mayo, el total mensual más alto en casi un año. EFE

