Netatmo crece con omajin, la nueva marca para consumidores menos tecnológicos pero que buscan confort en su hogar

Netatmo está ampliando su horizonte de clientes con la nueva marca de productos conectados omajin, que ha sido creada para aquellos consumidores que son "menos conocedores de la tecnología", pero que igualmente están interesados en tener más seguridad, confort y ahorro de energía en sus hogares, en su intención de expandir los hogares inteligentes con sus productos. omajin presentó este jueves en París (Francia) su primera línea de dispositivos, enfocada a la seguridad con nuevas cámaras de vigilancia, pero también a la comodidad del hogar, con un timbre con vídeo inalámbrico, y al ahorro energético, con sus nuevos enchufes conectados. Además de dar a conocer sus productos, la compañía compartió su hoja de ruta, que busca universalizar los hogares inteligentes. Así, esta nueva marca, desarrollada por Netatmo, surge como respuesta a la evolución actual del mercado de los hogares inteligentes, cuyos clientes, que también han evolucionado, son en gran parte consumidores más "jóvenes y pragmáticos". Tal y como lo ha explicado el director general de Netatmo, Alexandre Menu, en declaraciones a Europa Press, omajin es la respuesta a aquellas personas de entre 25 y 45 años que continúan preocupadas por cómo ahorrar energía y consumo, pero que buscan conseguirlo sin renunciar a la comodidad del hogar y de forma sencilla, es decir, sin tener que prestar atención a instalaciones o a necesidades tecnológicas. "Para poder alcanzar a este tipo de consumidor más diferente hemos creado omajin by Netatmo. omajin porque tratamos productos de casa que permiten un hogar más confortable y seguro, pero a la vez 'by Netatmo' porque pensamos que es importante garantizar una cierta seguridad, una calidad, y toda la experiencia que tenemos", ha detallado Menu al respecto. Así, los nuevos productos de omajin pretenden ofrecer una nueva perspectiva de la domótica, basándose en la trayectoria de más de diez años que ofrece Netatmo, y poniéndola en manos de "este nuevo tipo de consumidor". De hecho, el nombre omajin proviene de las palabras 'Home' (hogar) e 'imagine' (imaginar). Con ello, pretende adaptarse a las necesidades de los consumidores, que requieren una tecnología sencilla en la que "no tengan que invertir su tiempo". Es decir, omajin aspira a ser una oferta accesible en términos de "simplicidad de uso, instalación y precio". En este sentido, la compañía ha incidido en que uno de los elementos principales de omajin es la simplicidad. Sus productos están diseñados de tal manera que se pueda disponer de un hogar conectado sin necesidad de llevar a cabo obras para instalar productos como cámaras de vigilancia, y sin necesidad de lidiar con cables y conexiones en la casa. Todo ello, con dispositivos asequibles a nivel económico que no comprometen la calidad. Esto se traduce en características clave de sus nuevos productos, como que son 'plug & play', es decir, que se encienden y no necesitan más instalación, sino que simplemente comienzan a funcionar, y que se alimentan a través de baterías o energía renovable. Por ejemplo, es el caso de su cámara solar inalámbrica, que se recarga con un panel solar que alcanza una potencia de 3,5 W y en caso de ser necesario, con una batería recargable de 8.800 mAh. LA COMODIDAD Y EL AHORRO ENERGÉTICO: LOS PILARES QUE MUEVEN A NETATMO Aunque Netatmo ha mostrado su intención de ampliar sus usuarios con el lanzamiento de omajin, el director general ha subrayado que se trata de dos marcas distintas que funcionan por separado y utilizan un ecosistema propio. El motivo del lanzamiento de esta nueva marca diferenciada es que el mercado de casas conectadas "crece y va a seguir creciendo" y, aunque es muy competitivo, desde omajin creen que "es el momento justo" de intervenir para expandir sus productos. De esta manera, omajin se dirigirá a un público más pragmático, mientras Netatmo continuará ofreciendo soluciones más enfocadas a su público tecnológico habitual, que actualmente cuenta con dispositivos activos en alrededor de 1,8 millones de hogares. Aunque Alexandre Menu valora esta cifra como algo positivo, también ha compartido que la tecnológica se basa en dos pilares fundamentales que le hacen seguir creciendo hoy en día. Estos son, por un lado, la eficiencia energética, donde Netatmo está presente con productos como sus termostatos inteligentes, y por otro, la casa conectada, donde están "metidos de lleno", con todas sus cámaras, cierres inteligentes o estaciones meteorológicas, entre otros productos. Menu también ha apuntado que hay factores que dificultan el movimiento en el sector de los hogares conectados, como, por ejemplo, que se han frenado las nuevas construcciones en Europa. Sin embargo, el tipo de productos y la estrategia que sigue Netatmo hace que esto no les influya tanto. "En nuestro caso, se trata de productos que de todas formas se pueden instalar de forma sencilla en casas que ya están construidas o que pueden ser rehabilitadas. Por tanto no nos perjudica demasiado", ha asegurado. PRODUCTOS DURADEROS Y AMPLIAR ECOSISTEMAS Finalmente, Menu ha puesto en valor que, según la cantidad de dispositivos activos de Netatmo actualmente, que son un total de 10 millones de dispositivos conectados en la nube, y teniendo en cuenta la cantidad de hogares donde están activos (1,8 millones), "los clientes no compran uno o dos productos, sino que compran varios". Según ha apuntado, esto se debe, en parte, a la durabilidad y seguridad que ofrecen a la hora de llevar a cabo sus tareas en los hogares conectados, lo que hace que los usuarios los mantengan activos y, además, reclamen nuevos productos para continuar ampliando sus ecosistemas. "El hecho de proponer esta calidad, esta oferta, da pie a más usos de productos y nos obliga a desarrollar más soluciones", ha sentenciado al respecto Menu, al tiempo que ha expresado que es por ello que están trabajando continuamente para ofrecer nuevos dispositivos que mejoren el confort y seguridad de los usuarios.

