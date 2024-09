El Papa Francisco pone rumbo a Roma tras concluir sus doce días de gira por Asia y Oceanía

El Papa Francisco ha puesto rumbo a Roma este viernes por la mañana tras finalizar su participación en un encuentro interreligioso con jóvenes en el Catholic Junior College de Singapur, que pone punto y final a sus doce días de gira por diferentes países en Asia y Oceanía, el viaje más largo de su mandato. Durante el mencionado acto, el Papa ha pedido a la juventud que sea "crítica" al mismo tiempo que "constructiva" para promover un "diálogo sincero" que permita "construir, avanzar y salir de las zonas de confort". "Una juventud tiene que ser crítica. Un joven debe ser crítico, pero tiene que ser constructivo en su crítica porque hay una crítica destructiva, que critica mucho pero no hace un camino nuevo. Ustedes, jóvenes, deben tener el coraje de construir, de avanzar y de salir de las zonas de 'confort'. ¡Un joven que elige hacer siempre su vida de forma 'cómoda' es un joven que engorda! Pero no engorda su barriga, ¡engorda su mente! Por eso digo a los jóvenes: ¡Arriésguense, salgan! ¡No tengan miedo!", ha afirmado el Pontífice. En ese sentido, ha explicado que arriesgarse implica equivocarse "muchas veces", si bien lo importante es "darse cuenta" del error, según ha publicado el portal de noticias del Vaticano. Tras ello, ha abordado la cuestión religiosa en uno de los países con mayor diversidad de religiones del mundo: "Todas las religiones son un camino para llegar a Dios, y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios", ha afirmado durante una reflexión que llama a evitar discutir sobre cuál es la religión más importante. "Porque su diálogo es un diálogo que hace camino, hace camino. Y si dialogan como jóvenes, dialogarán más como adultos, como ciudadanos, como políticos (...) les deseo que sigan adelante con ilusión y que no retrocedan, ¡arriesguen!", ha agregado. Respecto a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, el Papa ha explicado que "un joven que no usa los medios" es alguien "cerrado", pero que deben consumirse para "avanzar" y no vivir "totalmente esclavizado". El Papa ha finalizado así su 45 viaje apostólico, que le ha llevado a visitar y reunirse con las autoridades y diversas asociaciones en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.

