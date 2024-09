Punter: "Mi adaptación al Barça está siendo fácil"

Barcelona, 10 sep (EFE).- El escolta Kevin Punter, uno de los cinco fichajes estivales del Barça, aseguró que la adaptación al conjunto azulgrana está siendo "fácil" para él, porque ya conocía a casi todos sus nuevos compañeros tras haberse enfrentado "muchas veces" a la mayoría de ellos en la Euroliga.

"Con Satoransky y Laprovittola nos hemos defendido en muchos partidos, y también me he medido a Vesely en acciones de bloqueo directo y a Abrines en el perímetro. Ellos me entienden y yo les entiendo. Desde el primer momento fue sencillo hablar con ellos y establecer una relación", explicó el jugador estadounidense.

En declaraciones a los medios de comunicación del club, Punter afirmó que "quería venir y formar parte" del Barça, y valoró que el nuevo proyecto entrenado por Joan Peñarroya aún se encuentra en la fase de "juntar las piezas para hacer un buen equipo".

Preguntado por sus objetivos, el jugador neoyorquino respondió que para él "lo primero es ganar tantos títulos como sea posible", en especial la Euroliga y la Liga Endesa, aunque también se fijó el reto personal de "continuar mejorando cada día como persona y como jugador".

Punter recordó que empezó su trayectoria como escolta, pero destacó que con el paso de los años ha aprendido a jugar de base y actualmente es capaz de ejercer ambos roles. "Puedo anotar, pero también generar juego para el equipo", señaló.

El nuevo fichaje del Barça admitió que su "sueño" de juventud era jugar en la NBA, algo que nunca ha conseguido tras quedarse fuera del 'draft' de 2016, aunque también confesó no saber si, a sus 31 años, jugar algún día en la liga estadounidense continúa siendo su gran ilusión.

"Cuando te haces mayor, te das cuenta de muchas cosas que no tienen nada que ver con el baloncesto. No sé si los sueños que tienes de niño cambian, pero se vuelven menos importantes", argumentó Punter, quien opinó que "todo en la vida es difícil" y hay que "afrontarla con la mentalidad adecuada". EFE

