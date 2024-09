Mónica López dice adiós a 'Rapa' con una reflexión sobre la eutanasia: "Hablar de muerte siempre es tabú"

Tras su reciente paso por el Festival de Televisión Vitoria (FesTVal), donde ha recibido el galardón a mejor serie por su anterior entrega, este jueves 12 de septiembre llegará a Movistar Plus+ la tercera temporada de 'Rapa'. La laureada producción protagonizada por Javier Cámara y Mónica López se despide con seis nuevos capítulos en su entrega "más emotiva y trepidante" en la que, además del thriller y el humor que han sido seña de identidad de la ficción creada por Pepe Coira y Fran Araújo, se pone encima de la mesa un asunto tan delicado como la eutanasia. "Hablamos de la muerte y eso siempre es tabú en esta sociedad tan puritana", señala López, que encarna a la sargento de la Guardia Civil Maite, en una entrevista concedida a Europa Press en la que destaca que "nunca está mal hablar de temas de la sociedad que no acaban de estar normalizados". Estos seis episodios finales pondrán entre la espada y la pared tanto al profesor enfermo de ELA encarnado por Cámara como a la agente interpretada por López. Especialmente porque la enfermedad degenerativa de Tomás ha empeorado con lo que la serie invita a meditar acerca de algo tan controvertido como la eutanasia. Un tema planteado también por Pedro Almodóvar en 'La habitación de al lado', filme que le ha valido recientemente al director manchego el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. En todo caso, López destaca que 'Rapa no es un alegato a favor de la eutanasia, sino "un canto a la libertad de decisión, a que cada uno haga lo que quiera con su vida". DIRIGIDA POR SU COMPAÑERO DE PREPARTO Dejando a un lado ya este tema, la actriz también abordó cómo fue trabajar con Cámara dirigiendo uno de los episodios de la serie. "Estaba muy nervioso al principio, es verdad que ya había dirigido algunos capítulos de 'Vota Juan', o sea que tenía experiencia como director, pero lo que le daba mucho miedo es esto, el thriller", asegura. "Pero él, como director de actores, imagínate, es fabuloso, porque claro, los conoce perfectamente. Y luego, hay actores que no saben dirigir, pero él sí. Sabe cómo funciona el ser humano, sabe qué tecla pulsar en cada actor. Y además es divertidísimo. Ha sido estupendo y tiene un gusto exquisito para encuadres, para los temas... Yo creo que le auguro una larga carrera como director", dice elogiando la labor de Cámara como director. Sobre lo que le dejan estas tres temporadas de 'Rapa' dando vida a la sargento de la Guardia Civil Maite, López dice que "ha sido una oportunidad increíble". "Yo nunca había hecho una protagonista tan larga en audiovisual. He aprendido muchísimo, de Javier lo más grande, es un compañero increíble. Recuerdo que en la primera temporada estaba muy nerviosa y él me enseñó no a actuar, sino a respirar. Me decía: 'Mónica, solamente respira y ya saldrá todo'", confesó. https://youtu.be/_K8HCIE3NU8?si=p-lOBh-qriv_9vCW "LA TEMPORADA MÁS EMOTIVA Y TREPIDANTE" Otro aspecto que destaca la actriz es que la temporada final de la serie es, a la vez, "la más emotiva y trepidante". "Los rodajes han sido muy divertidos. Hacer policíaco es muy divertido. Es un regalo de los dioses hacer estas cosas. Y luego, no solamente la frivolidad de hacer un thriller, sino que he disfrutado mucho al interpretar a la cuidadora de una persona enferma. Me ha enseñado muchísimo; realmente no sé qué haría como persona si tuviese un amigo en la situación de Tomás. ¿Estaría a la altura? ¿Le acompañaría de esta manera?", se cuestiona. Y es que, como apunta, "la ficción, precisamente por ser ficción, nos puede acercar muchísimo más a los comportamientos humanos". En cuanto a lo que espera que sientan los espectadores al ver la tercera temporada de 'Rapa', para López lo principal es que "enganche" como lo hicieron la primera y la segunda entrega. Junto a Cámara y López, en el final de 'Rapa' vuelven Darío Loureiro en el papel de Tacho y Adrián Ríos como Bolaño. Además, entre los nuevos fichajes para esta tercera temporada figuran Cristina Castaño ('Toy Boy'), Mercedes Sampietro ('Vestidas de azul'), Sheyla Fariña ('Acacias 38', 'La piel que habito), Xosé Manuel Esperante ('El comisario'), Eva Barreiro (conocida en la escena musical como Eva B), Miguel de Lira ('Cuñados'), Diego Anido ('As Bestas') y Aida Oset ('Servir y proteger').

Compartir nota: Guardar Nuevo