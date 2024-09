Martes, 10 de septiembre de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Mueren 40 palestinos en un bombardeo israelí contra la "zona humanitaria" del sur de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 40 palestinos murieron esta madrugada y más de 60 resultaron heridos en un bombardeo de Israel contra la designada como "zona humanitaria" del sur de Gaza, a la altura de la ciudad de Jan Yunis, según confirmaron fuentes del Gobierno de Hamás en la Franja. El Ejército confirmó esta madrugada el ataque, alegando que estaba dirigido contra activos importantes de Hamás que actuaban desde la "zona humanitaria". El grupo islamista negó la presencia de milicianos en la zona. "Confirmamos que las acusaciones del Ejército de ocupación fascista de que hay miembros de la resistencia en el lugar del ataque es una mentira descarada, con la que busca justificar estos crímenes atroces", aseguró Hamás en una comunicado. El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, señaló que "familias enteras han desaparecido entre la arena" del campamento.

Rusia derriba 144 drones ucranianos, 20 en las afueras de Moscú, donde hubo un muerto y tres heridos

Moscú (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron la pasada noche 144 drones ucranianos en diversas regiones de Rusia, 20 de ellos en las afueras de Moscú, donde una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas a consecuencia del ataque, informaron hoy las autoridades locales. "Murió una mujer de 46 años (con anterioridad se había informado de la muerte un niño de 9 años, pero no se confirmó)", informó el gobernador de región de Moscú, Andréi Voroviov, que añadió que tres personas heridas tuvieron que ser hospitalizadas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, sobre la región de Moscú las defensas antiaéreas abatieron 20 drones, ataque que obligó a suspender las operaciones en tres aeropuertos de la capital rusa.

Comandantes de teatro de operaciones de China y EEUU hablan por primera vez desde 2022

Pekín (EFE).- La Fuerzas Armadas de China y EEUU mantuvieron este martes conversaciones a nivel de teatro de operaciones por primera vez en más de dos años, en un momento en que ambos países buscan estabilizar los lazos militares bilaterales. Wu Yanan, comandante del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL), y Samuel Paparo, comandante del Comando Indo-Pacífico de EEUU, participaron en una videollamada para "intercambiar puntos de vista sobre temas de interés común", informó el Ministerio chino de Defensa en un breve comunicado.

Blinken visita Londres para abrir un nuevo diálogo estratégico con el Reino Unido

Londres (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, visita este martes el Reino Unido para abrir un diálogo estratégico con su homólogo británico, David Lammy, con el fin de hacer la "relación especial" entre ambos países "más estrecha que nunca". Según indicó en un comunicado el Ministerio británico de Exteriores (Foreign Office), Lammy recibirá por primera vez a Blinken como jefe de la diplomacia tras el triunfo de los laboristas en las elecciones generales del pasado 4 de julio. Ambos lanzarán el denominado 'Diálogo Estratégico' con el objetivo de reforzar los vínculos bilaterales y que estos contribuyan a un mayor crecimiento y seguridad de ambos países.

Sánchez prevé reunirse esta semana en Madrid con el opositor venezolano Edmundo González

Shanghái (China) (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó este martes que prevé reunirse esta misma semana con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia y consideró que cualquier lectura política que se haga de su presencia en España es inapropiada porque se trata de una cuestión de humanidad. Sánchez hizo estas consideraciones en Shanghái, donde inauguró hoy la nueva sede del Instituto Cervantes, en una breve conversación informal con los periodistas que cubren su visita a China. El día en que el jefe del Ejecutivo volaba a Pekín se conoció que González Urrutia, que fue el candidato de la oposición mayoritaria en la elecciones del 28 de julio en Venezuela, se desplazaba a petición propia a España, país al que llegó este domingo.

Abren las urnas para más de 5 millones en Jordania en las elecciones parlamentarias

Amán (EFE).- Un total de 5.115.219 electores fueron llamados este martes a las urnas para participar en unas elecciones parlamentarias en Jordania caracterizadas por ser las primeras que se organizan bajo un nuevo sistema electoral, con el que se pretende dar más voz a las mujeres y a los hombres en el reino hachemita. Los colegios electorales abrieron a las 7.00 horas (4.00 GMT) y cerrarán a las 19.00 horas (16.00 GMT), cuando comenzará el recuento de votos, informó la Comisión Electoral Independiente de Jordania. Un total de 36 partidos políticos han presentado nombres y 937 candidatos concurrirán en 172 listas para los 97 escaños asignados a 18 distritos locales, mientras que 686 candidatos de 25 listas compiten por los 41 escaños asignados al distrito electoral nacional.

Suben a 65 los muertos y a 39 los desaparecidos a causa del tifón Yagi en Vietnam

Bangkok (EFE).- Las autoridades de Vietnam elevaron este martes a 65 los muertos y a 39 los desaparecidos a causa del tifón Yagi, que tocó tierra el sábado y bajó de intensidad al día siguiente aunque siguió causando fuertes lluvias, inundaciones y corrimientos de tierra. La mayoría de las víctimas se produjeron en el norte del país, sobre todo en las provincias de Cao Bang y Lao Cai. Además, los efectos de las fuertes lluvias dejaron 750 heridos y daños en unas 48.000 viviendas y 150.000 hectáreas de arrozales a causa de Yagi, considerado el tifón más fuerte este año en Asia, informa el portal VN Express.

The White Stripes demanda a Donald Trump por usar una de sus canciones para la campaña

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El grupo estadounidense The White Stripes demandó este lunes al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) y a su campaña por utilizar sin su consentimiento su canción 'Seven Nation Army' en un video publicado en redes sociales. "Esta máquina demanda a los fascistas", escribió Jack White, guitarrista y cantante de la banda, tras compartir en Instagram una fotografía del documento legal. Jack White y Meg White, conocidos como The White Stripes, interpusieron la demanda ante un tribunal federal de Nueva York acusando al exmandatario y a su campaña de violación de los derechos de autor y de "apropiación indebida flagrante" de su tema de 2003 del álbum 'Elephant'.

El papa pide a los religiosos de Timor Oriental que "amen la pobreza"

Dili (EFE).- El papa Francisco se reunió este martes con los obispos y los religiosos y las religiosas de Timor Oriental, tercera etapa de su viaje a Asía y Oceanía, y les pidió que "amen la pobreza" y no se dejen tentar por la "soberbia y el poder", en un país que se halla entre los más pobres del mundo. El papa acudió a la catedral de María Inmaculada de la capital, donde le esperaban cientos de religiosos y religiosas del país, considerado el más católico del mundo después del Vaticano ya que así se declara el 95 % de su población. Después de recorrer las calles de Dili, donde decenas de miles de personas se agolparon para verlo pasar, llegó a la catedral para mostrar su cercanía a la Iglesia del país.

El tiempo obliga a retrasar el despegue de la misión Polaris hasta las 5:23 horas (9:23 GMT)

Miami (EE.UU.) (EFE).- La misión tripulada Polaris Dawn, cuyo lanzamiento estaba previsto para este martes a las 3:38 hora local (7:38 GMT) se ha retrasado hasta las 5:23 horas (9:23 GMT), debido a "las condiciones de tiempo desfavorables", informó la compañía SpaceX en su cuenta en X. La misión, que se lanzará desde Florida (EE.UU.) en una cápsula Dragon de SpaceX, tiene previsto realizar esta semana la primera caminata espacial privada, además de alcanzar la mayor altura en más de 50 años, que triplicará la de la Estación Espacial Internacional (EEI). La nave de la compañía de Elon Musk va comandada por el multimillonario Jared Isaacman, acompañado del expiloto de la Fuerza Aérea de EE.UU. Scott Poteet, y las ingenieras de SpaceX Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán de especialista y oficial médica de vuelo, respectivamente. EFE

