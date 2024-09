Una 'estrella resplandeciente' puede hacerse visible en la Osa Mayor

T Corona Borealis, comúnmente conocida como la 'estrella resplandeciente', podría encenderse y ser visible a simple vista desde la Tierra por primera vez en unos 80 años. Para encontrarla, hay que localizar la Osa Mayor y seguir las tres estrellas del mango de la Osa Mayor hasta la brillante estrella Arturo. Cerca de Arturo se encuentra la pequeña constelación de Corona Boreal, la Corona del Norte, que parece un semicírculo de estrellas. T Corona Borealis está muy cerca de la estrella más brillante de Corona Boreal. Ubicada a más de 2.500 años luz, la estrella resplandeciente son en realidad dos cuerpos que desde lejos parecen uno solo. "Tenemos dos estrellas orbitando una alrededor de la otra", dijo en un comunicado Ed Murphy, profesor del departamento de astronomía de la Universidad de Virginia. "Una es una enana blanca, el núcleo muerto de una estrella. La otra es una estrella gigante roja. La gigante roja se ha vuelto lo suficientemente grande como para que sus capas externas se hayan acercado lo suficiente a la enana blanca y estén siendo atraídas hacia ella". A medida que la gigante roja arroja hidrógeno sobre la enana blanca muy densa, el hidrógeno se calienta cada vez más. "Finalmente se calienta lo suficiente como para experimentar una fusión nuclear y, cuando experimenta una fusión nuclear, todo ese hidrógeno que se ha acumulado en la superficie sufre una conflagración", dijo Murphy. "Todo se enciende a la vez, y obtenemos este tremendo estallido de brillo que dura típicamente unos días o una semana antes de que comience a desvanecerse". Pero aunque los astrónomos saben "dónde", la cuestión de "cuándo" está en el aire. El fenómeno se registró por primera vez en 1866, cuando los astrónomos que observaban la Corona Boreal vieron dos estrellas brillantes en lugar de una. Se la etiquetó como una "nova", o una nueva estrella, pero luego se desvaneció. Aproximadamente un año antes de la llamarada de 1946, la luz combinada de las dos estrellas se atenuó. La estrella comenzó a atenuarse nuevamente en la primavera de 2023, lo que llevó a varios astrónomos a predecir que estallaría en 2024. Pero Murphy es escéptico. "Solo hemos visto que eso suceda una vez en la vida de la estrella, y no sabemos si está relacionado con que la estrella se convierta en nova", dijo Murphy. "Nadie ha producido, en mi opinión, un mecanismo plausible que explique por qué se volvería más tenue antes de convertirse en nova. Por lo tanto, no estoy convencido de que esto esté realmente prediciendo una nova inminente". El marco temporal tampoco es confiable. "Hay 80 años entre esas apariciones (anteriores), por lo que la gente predijo que estallaría en algún momento alrededor de 2026", dijo Murphy. "Creo que esto es muy sospechoso por un par de razones. Sólo lo hemos visto apagarse dos veces antes y el hecho de que el intervalo fuera de 80 años no significa que vaya a funcionar como un reloj y apagarse cada 80 años. Podría ser el tipo de cosa que a veces tarda 70 años, a veces 100 años, pero la media es de unos 80 años". La distancia aumenta la incertidumbre, porque los astrónomos no la están viendo en tiempo real. La estrella resplandeciente está a entre 2.500 y 3.000 años luz de distancia, lo que significa que ahora están viendo lo que ocurrió hace miles de años. "Esta es sólo una imagen que nos está llegando ahora", dijo Murphy. "Si está a 2.500 años luz de distancia, la definición de un año luz es la distancia que la luz viaja en un año, por lo que tarda 2.500 años en llegar hasta nosotros, por lo que esto ya habría sucedido varias veces, y las señales simplemente no nos han llegado. "Lo que estamos a punto de ver podría haber sucedido 30 o 40 veces más, y todas esas señales siguen corriendo hacia nosotros, y no las veremos hasta que la luz llegue aquí". Aunque es un fenómeno poco frecuente, Murphy dijo que la estrella resplandeciente todavía puede enseñar a los astrónomos sobre las vidas de las estrellas. "Eran dos estrellas", dijo Murphy. "Nacieron juntas, y vivieron sus vidas juntas y, como hacen las estrellas, la estrella más masiva tiene una vida más corta y esa es la que se convirtió en la enana blanca. Y ahora su compañera está muriendo, inflada hasta convertirse en una gigante roja. Algún día se convertirá también en una enana blanca. Pero por lo general, la estrella tarda entre cientos de millones y mil millones de años en morir".

