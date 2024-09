Microsoft se asocia a StopNCII.org para frenar 'deepfakes' e imágenes íntimas no consensuadas en Bing

Microsoft se ha asociado con StopNCII.org para eliminar del motor de búsqueda Bing todas las imágenes íntimas no consensuadas de los usuarios, incluidas los 'deepfakes', con la herramienta gratuita que ofrece esta organización. Stop Non-Consensual Intimate Image Abuse, StopNCII.org es una solución que opera Revenge Porn Helpline (RPH), una organización fundada en 2015 que ha apoyado a miles de personas que han sido víctimas de la difusión de sus fotografías íntimas sin su consentimiento. Esta herramienta funciona generando un 'hash' o huella digital única que se aplica a una imagen o vídeo. Todas las copias duplicadas de estos archivos tienen el mismo marcador específico, de manera que StopNCII.org lo comparte con las empresas participantes para que puedan ayudar a detectar y eliminar aquellas que coincidan para que no se compartan en línea. Entre los socios de StopNCII.org se encuentran Facebook, TikTok, Reddit, Instagram Only Fans, Threads, PornHub, Snap, Niantic, PlayHouse y RedGIFs. La última en unirse ha sido Microsoft, según ha anunciado recientemente la firma en una nota de prensa. La compañía cree que la distribución de imágenes íntimas de una persona en línea sin su consentimiento "se ha vuelto más serio y más complejo con el tiempo" y considera que "abogar por leyes modernizadas para proteger a las víctimas" forma parte de sus principios. En este sentido, Microsoft ha anunciado su asociación con StopNCII.org para "poner a prueba" su enfoque centrado en las vícitimas para la detección de este tipo de contenidos y 'deepfakes' en su motor de búsqueda, Bing. En este sentido, ha indicado que tiene la responsabilidad proteger a los usuarios de contenido ilegal y dañino 'online' y que en todos sus servicios prohíbe compartir o crear imágenes sexualmente íntimas de alguien sin su permiso. Así, la firma ha indicado que seguirá eliminando todo el contenido que detecte de estas características, así como aquel que le indiquen las organizaciones no gubernamentales (ONG) con este propósito y otros de sus socios. En el ámbito de las búsquedas, en cambio, seguirá tomando una serie de medidas para degradar el contenido de baja calidad y elevar las fuentes de confianza, a fin de seguir evolucionando en respuesta a comentarios de expertos y externos. Asimismo, ha recordadp que cualquier persona puede solicitar la eliminación de una imagen o un vídeo de desnudos o sexualmente explícito de sí mismo que se haya compartido sin su consentimiento a través del portal de informes centralizado de Microsoft.

