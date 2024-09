Los médicos recurrirán la guía que autoriza a las enfermeras a tratar infecciones de orina no complicadas en mujeres

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha anunciado este lunes que recurrirá la Guía aprobada por el Gobierno para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras destinada al tratamiento de la infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas. El CGCOM entiende que esta nueva guía no se ajusta al objetivo del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, ya que vulnera el marco normativo de la profesión médica y los pactos interprofesionales acordados tanto en su elaboración como en el tratamiento de la información que posteriormente se difunde. Así, insisten en que el diagnóstico y tratamiento son "una competencia exclusiva" de la profesión médica y que supone una "garantía" para la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial. "La prescripción de medicamentos es un acto médico para el que se requiere la formación de seis años en el grado de Medicina y cuatro o cinco años especialización", han zanjado. En este sentido, recuerdan que "tanto la legislación europea, como la española, reservan en exclusiva a médicos, odontólogos o podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, la facultad de instaurar tratamientos con medicamentos sujetos a prescripción médica". Sostienen que la prescripción de medicamentos es el resultado final de un proceso que se inicia con la anamnesis, exploración física y realización de pruebas clínicas, que se continúan con un planteamiento diagnóstico y finalmente un plan terapéutico, entre el que está la elección del medicamento más adecuado. "Este proceso se debe comprender como un continuum clínico-asistencial, donde cada paso se entiende como parte integrante de un todo y no pueden ser separados los unos de los otros", han recalcado. Este recurso se suma a los interpuestos anteriormente por parte del Consejo General de Médicos con relación a las guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica en hipertensión y diabetes por parte de enfermería. "La creación --que no 'optimización', como denominan en la Guía-- de nuevas competencias con relación a los medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de profesionales de enfermería, podría tener implicaciones en la seguridad del paciente y comprometer la calidad de la atención sanitaria, llevando a diagnósticos imprecisos y tratamientos inapropiados pudiendo, además, incurrir en graves responsabilidades profesionales", han finalizado.

