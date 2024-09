Domingo, 8 de septiembre de 2024 (22:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Edmundo González Urrutia denuncia "coacciones y amenazas" en su salida de Caracas a Madrid

Caracas (EFE).- El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, manifestó este domingo que su salida de Venezuela, rumbo a España tras una solicitud de asilo y concesión de salvoconducto por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, "estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas". "Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios, de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida", expresó a través de un audio de Whatsapp que su coalición, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), difundió a los medios.

VENEZUELA CRISIS

Ministro de Asuntos Exteriores de España no descarta que él y Sánchez se reúnan con Edmundo González

Madrid (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no descarta que él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúnan con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, recién llegado a Madrid para solicitar asilo. Sería al regresar a España, pues ambos se encuentran de viaje oficial en China. "Le he dicho que, cuando regrese a Madrid, me encantará verle y darle un abrazo. Él me ha dicho que lo mismo para mí y para el presidente (del Gobierno Sánchez), pero el momento en que se encuentre con él, que desde luego estoy seguro que en algún momento se producirá, lo desconozco", dijo Albares en una entrevista en el canal 24 Horas de Televisión Española (TVE).

VENEZUELA CRISIS

Machado: "González Urrutia luchará desde afuera y yo lo seguiré haciendo aquí"

Caracas (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó este domingo que seguirá luchando desde Venezuela mientras que el candidato del antichavismo, Edmundo González Urrutia, lo hará "desde afuera", después de que el excandidato presidencial viajara a Madrid tras una solicitud de asilo que fue concedida por España. A través de X, Machado afirmó que el candidato a la presidencia de Venezuela de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) salió del país porque su "vida corría peligro" y ante "las crecientes amenazas", tras una orden de detención que pesaba en su contra y las citaciones de la Fiscalía.

ISRAEL PALESTINA

Jordania dice que el tiroteo en frontera con Cisjordania es una "acción individual"

Amán (EFE).- El Ministerio del Interior jordano afirmó este domingo que el tiroteo en el paso fronterizo de Allenby, que conecta Jordania con Cisjordania ocupada, que causó la muerte de tres israelíes y del conductor del camión que abrió fuego fue fruto de "una acción individual", de acuerdo con las investigaciones preliminares. "Las investigaciones preliminares indican que el incidente es una acción individual", indicó el departamento gubernamental, en un comunicado en el que detalló que "continúan las indagaciones para llegar a todos los detalles del suceso".

ISRAEL PALESTINA

Hamás califica de "respuesta natural" a la ocupación israelí el ataque con tres muertos

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista Hamás calificó de "respuesta natural" a la ocupación israelí de Cisjordania el ataque armado perpetrado este domingo por un camionero jordano (también abatido) que mató a tiros a tres trabajadores israelíes en el cruce fronterizo de Allenby. "La operación de hoy es una afirmación del rechazo de los pueblos árabes a la ocupación (israelí) y sus crímenes, y de sus ambiciones tanto en Palestina como Jordania", añadió el grupo en un comunicado, sin reivindicar el suceso.

VENEZUELA JUSTICIA

Una ONG pide la recusación del fiscal jefe de la CPI en un caso contra Nicolás Maduro

Washington (EFE).- La Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, anunció este domingo que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud formal de recusación contra el fiscal jefe, Karim Khan, en un caso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.La petición argumenta un conflicto de interés que "compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial", con implicaciones para la credibilidad de la CPI.

MÉXICO JUSTICIA

Trabajadores, estudiantes y opositores marchan en México contra la reforma judicial

Ciudad de México (EFE).- Miles de trabajadores, estudiantes universitarios e integrantes de la oposición se congregaron este domingo en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Senado mexicano para intentar frenar la polémica reforma judicial que podría aprobarse más tarde. Desde temprana hora, los inconformes se congregaron en diferentes puntos del centro de la Ciudad de México para manifestar su rechazo contra la iniciativa impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que propone, entre otras cosas, la elección de jueces por voto popular.

NIGERIA EXPLOSIÓN

Ascienden a 48 los muertos en la explosión de un camión de gasolina en Nigeria

Lagos (EFE).- Las autoridades de Nigeria elevaron de 30 a 48 el número de personas muertas en la madrugada de este domingo tras la explosión de un camión cisterna de gasolina debido a un accidente en una importante carretera del estado de Níger (centro-norte). "La NSEMA (Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Níger) ha recibido un informe de una explosión mortal de un camión cisterna ocurrida el domingo 8 de septiembre de 2024 alrededor de las doce de la noche (22:00 GMT) a lo largo del área de gobierno local de Lapai-Agale", detalló el organismo en un comunicado.

UCRANIA GUERRA

Situación tensa en Kurajove y Pokrovsk, donde Ucrania trata de contener a fuerzas rusas

Kiev (EFE).- La situación en el frente oriental de Donetsk sigue siendo tensa, con los ataques más activos en los sectores de Kurajove y Pokrovsk, donde el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que la situación no es fácil, aunque ha mejorado en los últimos días. "Las Fuerzas de Defensa de Ucrania están frenando el avance de los ocupantes rusos. Los terroristas continúan destruyendo ciudades y pueblos ucranianos con ataques aéreos y de artillería. El número de combates ha aumentado a 95 en estos momentos", señala el parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania actualizado la tarde del domingo.

UCRANIA GUERRA

Dos niños entre los tres heridos por un bombardeo ucraniano contra la región rusa de Bélgorod

Moscú (EFE).- Tres personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas en un ataque con artillería ucraniano contra la aldea Nikólskoe de la región rusa fronteriza de Bélgorod, informó hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov. Los niños fueron hospitalizados en estado grave, mientras que la mujer herida fue atendida por los médicos en el lugar del suceso, agregó. Según el gobernador, durante la jornada de ayer Ucrania lanzó contra la región fronteriza rusa más de 150 proyectiles y 22 drones.

ITALIA MIGRACIÓN

La guardia costera italiana recupera 6 cadáveres tras el naufragio con 21 desaparecidos

Roma (EFE).- La guardia costera italiana ha transportado este domingo a la isla de Lampedusa (sur) los 6 cadáveres que ha recuperado frente a sus costas, varios días después de que un naufragio en el Mediterráneo dejara 21 migrantes desparecidos, entre ellos 3 niños. Los cuerpos, encontrados en avanzado estado de descomposición, podrían pertenecer a algunas de las victimas de ese mismo naufragio, dadas las coordenadas del punto de encuentro, donde fueron rescatadas 7 personas, de nacionalidad siria, indican los medios locales.

PAPA PAPÚA NUEVA GUINEA

El papa visitó Vánimo, en la selva de Papúa Nueva Guinea, para animar a los misioneros

Vánimo (Papúa Nueva Guinea) (EFE).- El papa visitó este domingo Vánimo, una localidad a unos 1.000 kilómetros de Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, de 11.000 habitantes y enclavada entre el mar y la selva, para animar a los misioneros que trabajan estas tierras remotas y los llevó casi una tonelada de material entre medicinas, ropa y juguetes para los niños. "Llevan a cabo algo muy lindo y es importante que no se queden solos, sino que toda la comunidad los apoye, para que puedan cumplir su mandato con serenidad, sobre todo cuando tienen que conciliar las exigencias de la misión con las responsabilidades familiares", valoró. EFE

