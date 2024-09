Laporte: "No he dado demasiados motivos para que se pueda dudar de mí"

Ginebra, 7 sep (EFE).- Aymeric Laporte se reivindicó como uno de los jugadores importantes de Luis de la Fuente en la selección española campeona de la Liga de Naciones y Eurocopa, aseguró que no ha dado "demasiados motivos para que se pueda dudar" de su implicación con España y confesó que se siente "un jugador importante".

Laporte enterró las dudas que surgieron por jugar en un club de Arabia Saudí con una gran Eurocopa en Alemania, siendo pieza clave defensiva del seleccionador Luis de la Fuente.

"Siempre ganar un trofeo como la Eurocopa te reivindica como jugador y la verdad que a mí me vino muy bien. A lo largo del tiempo, con todos los partidos que llevo en la selección no he dado demasiados motivos para que se pueda dudar de mí. Estoy muy contento por todo lo que hemos logrado y a nivel individual también, con el juego que he demostrado a lo largo de los años", dijo en rueda de prensa.

"Me siento un jugador importante como muchos dentro del equipo. El míster confía en todos nosotros, nos demuestra que somos capaces de todo, no hay suplentes ni titulares aunque haya algunos que repitan casi siempre de titular. Me siento un privilegiado por estar con la selección y de tener tanto tiempo de juego. Con tantos minutos me siento una pieza importante pero hay que seguir y esperar que sea por mucho tiempo", deseó.

En la situación actual de descontento de los clubes por los riesgos que corren de lesión sus jugadores en la selección, Laporte expuso la forma de pensar del futbolista que lo quiere jugar todo siempre.

"Tanto en clubes como selecciones, siempre quieres competir, nunca quieres ser suplente o no estar en la lista. Al ser competidor eres así. Si hay 90 partidos en el año los quieres jugar todos. Es difícil seguir este ritmo porque son muchos partidos, mucho minutos y muchos viajes. Hay confianza con el míster que da bastante libertad para comunicarlos con él y es abierto a cualquier cosa, pero como competidores que somos queremos estar aquí peleando por todo", reconoció.

Centrado en la selección española y el partido ante Suiza de la Liga de Naciones, Laporte mostró el alto grado de exigencia que existe dentro del vestuario español.

"Hay muchísimos partidos y no hemos tenido demasiado tiempo de vacaciones después de la Eurocopa pero lo de que no hay que exigirnos demasiado se dice de cara al público porque hacia dentro queremos hacerlo lo mejor posible siempre y un empate para nosotros es como una derrota. Somos un equipo ganador y la exigencia es máxima".

Sobre el rival, el central reconoció que lo conoce bien por amistad con un antiguo compañero en el City. "En los últimos años he tenido el placer de tener como compañero a Akanji que es muy amigo mío y ha hecho que me fije en Suiza. Tanto individual como colectivamente tienen muy buenos jugadores. Es buen equipo y espero poder ganarles". EFE

rmm/apa