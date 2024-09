Hiba Abouk se sincera sobre su situación con Álvaro Muñoz Escassi: "Afortunada en todos los sentidos de mi vida"

En medio de su participación en MasterChef Celebrity, Hiba Abouk ha hablado por primera vez sobre cómo está manejando el revuelo mediático que la rodea en las últimas semanas tras salir a la luz su romance con Álvaro Muñoz Escassi después de la polémica ruptura del jinete con María José Suárez. La actriz asegura que está afrontando la situación con calma: "Bueno, lo llevo, lo llevo, lo llevo bien, porque las cosas hay que llevarlas bien. A excepción de una enfermedad, todo lo demás tiene solución y se torea. Son gajes del oficio. Estas circunstancias las he afrontado, mientras tenga salud y mis hijos estén bien y felices, está todo bien", afirmó en el festival de Vitoria. Es por ello que ha querido restar importancia a la situación y deja claro que su foco está en su vida personal: "Absolutamente, a mí me interesan mis hijos, mi familia, mi trabajo, eso es lo único que me interesa ahora mismo". Durante la entrevista, la actriz también ha sido preguntada sobre si había buscado el consejo de Escassi, participante de una edición anterior de MasterChef, para mejorar sus habilidades culinarias. Con una sonrisa, la joven ha respondido: "No. Para consejos gastronómicos tenía a chefs, amigos". Visiblemente incómoda al ser cuestionada sobre su vida privada, Abouk ha dejado claro que no tiene intención de entrar en detalles personales: "Sí, claro que lo entiendo, obviamente, lo entiendo y me lo espero. Sé que me vais a hacer las preguntas, y vosotros sabéis que no os voy a responder a ninguna, pero seguimos jugando a esto y no pasa nada, chicos". Por otro lado, ha hablado sobre su estado actual tanto personal como profesional, refiriéndose a su participación en MasterChef Celebrity como un proyecto que llega en un buen momento de su vida: "Afortunada en todo, tengo mucha fortuna. En todos los sentidos de mi vida". "Sí, estaba bastante bien y además creo que era el momento de que, como siempre he trabajado en ficción, el público también pudiera conocer otra faceta mía sin estar interpretando un personaje. Me parecía muy buena idea", comentó. Entre risas, la actriz reconoce que ha mejorado mucho sus habilidades culinarias y bromea sobre su capacidad en la cocina cuando le han preguntado por las famosas patatas con choco, receta de la madre de María José Suárez con la que Escassi deleitó a la actriz: "Cocino todo muy bien, te lo estoy diciendo. Soy una gran cocinera, cuando quieras te hago algo".

